نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابهريهم بجمالك.. الروتين الكوري للعناية بالبشرة بكل أسرار المرأة الكورية لن تحتاجي لمكياج بعد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن الروتين الكوري للعناية بالبشرة، فنحن سوف نقدمه لك في مقالنا اليوم، حيث يوجد روتين يومي قبل النوم للبشرة تعمل الفتيات الكوريات على استخدامه، مما يعطي البشرة نضارة غير طبيعية ويخلصها من أي آثار أو بقع ، فقط كل ما عليك هو قراءة المقال للنهاية من أجل التعرف على هذا الروتين للاستمتاع ببشرة أكثر حيوية.

الروتين الكوري للعناية بالبشرة

تعرف هنا على أفضل روتين العناية بالبشرة تستخدمه النساء في كوريا من أجل العناية بالبشرة وعلاجها من أي مشاكل تواجهها، ويمكنك أيضاً اتباع هذا الروتين للحفاظ على بشرتك، وهو يكون

الزيت المنظف

إن هذا المنظف يعمل على إزالة جميع منتجات المكياج الموجودة على بشرتك، كما ينظفها من أي غبار أو أتربة عالقة بها، وبعدما تنظيفين به الوجه يتم غسله بالماء، وهو يدلك به الوجه والرقبة ويمكن تمريره على الشفتين والعينين أيضاً باستخدام قطنة.

منظف مائي

في الخطوة الثانية إذا كنت تريدين تنظيف أكثر عمقاً لبشرتك فيمكنك استخدام منظف ذات أساس مائي، حيث أنه يعمل على إزالة أي شوائب في الوجه وينظفه تنظيف عميق، ويتم تدليك الوجه به جيداً ثم يغسل بالماء.

مقشر للبشرة

وهذه الخطوة تكون هامة جداً في روتين العناية بالبشرة، حيث أن التقشير يعمل على إزالة الجلد الميت وإزالة أي زوائد موجودة بالبشرة وينظفها تماماً، ولكن يكفي مرة واحدة فقط في الأسبوع.

تجنبي التونر

إن التونر يعطي البشرة الانتعاش الذي تحتاجه وذكرت دراسات أنه يعمل على توازن الرقم الهيدروجيني، ويتم توزيعه على الوجه برفق.

استخدام كريم للعين

تحتاج منطقة العين إلى العناية باستمرار، لذلك استخدام كريم مناسب للعين من أفضل طرق الاعتناء بها.

ترطيب البشرة

بعد كل هذه الخطوات فبالطبع تحتاج بشرتك إلى الترطيب. وهي أهم خطوة من أجل الحصول على نتائج لهذا الروتين. ولابد من استخدام كريم مناسب لنوع بشرتك حتى يتم الترطيب بشكل سليم.

كان هذا الروتين الكوري للعناية بالبشرة المتبع من قِبل النساء الكوريات. وهو فعال جداً في إعطاء البشرة النضارة والانتعاش وعدم ظهور تجاعيد البشرة في سن مبكر. ولكن من المهم تطبيق الروتين بانتظام كل يوم.