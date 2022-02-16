طريقة عمل القطايف اللذيذة بعد طرق ووصفات متنوعة وحشوات مختلفة شهية ورائعة

تعد القطايف من الحلويات الشرقية المميزة والمنتشرة بكثرة. وتعتبر القطايف من الحلويات المشهورة وخاصة فى شهر رمضان المبارك. وتختلف طرق عمل القطايف وكذلك الحشوات المستخدمة حسب الأذواق والرغبة. ويمكن تحضير القطايف بالمكسرات وكذلك بالفستق كما يمكن حشوها بالقشطة. والحشو بالمهلبية أو اللحم المفروم. أو بالفاكهة. او بالشكولاتة مع بعض المكسرات والزبيب. وترغب ربات البيوت فى معرفة افضل طرق عمل القطايف لتقديمها في المناسبات وخاصة شهر رمضان. وسوف نوضح بعض طرق عمل القطايف فى الخطوات التالية.

خطوات تحضير الشربات لجميع انواع القطايف

مكونات الشربات او القطر

كوبان من السكر.

ثم كوبان من الماء.

ملعقتان عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا او ماء الورد.

خطوات تحضير الشربات

فى اناء على نار متوسطة يتم وضع الماء والسكر والتقليب حتى ذوبان السكر.

يترك المزيج حتى يغلى ثم نضع الفانيليا وعصير الليمون.

عند تحول المزيج الى قوام ثقيل يصبح الشربات جاهز ويرفع من على النار ويترك للاستعمال.

مكونات عمل و تحضير القطايف بالمهلبية

كيلو من القطايف.

كمية من الزيت للقلي.

الشربات او القطر.

مكونات المهلبية

ثلاث أكواب من الحليب الطازج.

أربع ملاعق من النشا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير القطايف بالمهلبية

تحضير المهلبية وضع الحليب فى وعاء على نار متوسطة ثم السكر وتقليب المكونات جيدا حتى تسخن.

اذابة النشا فى كوب من الماء وإضافته الى الحليب والسكر مع التقليب مع اضافة الفانيليا.

يتم تقليب المكونات حتى يصبح القوام ثقيل شبة متماسك.

ترفع المكونات من على النار وتوضع فى اطباق فى الثلاجة حتى تتماسك جيدا.

ثم حشو القطايف بتقفيل الجوانب ووضع بعض المهلبية فى القطايف ثم تقفل جيدا بالضغط على الحواف بشكل جيد.

توضع القطايف فى الزيت الساخن وتقلب حتى تأخذ اللون الذهبى ثم نخرجها ونضع عليها الشربات وتقدم بعد ذلك.

مكونات عمل القطايف بالمكسرات

مقدار كيلو من القطايف او حسب الرغبة.

مع نصف كوب من الفستق.

ثم نصف كوب من اللوز.

ايضا نصف كوب من عين الجمل.

كذلك نصف كوب من البندق.

مع كوب من السكر الناعم.

الشربات او القطر.

زيت غزير للقلى

خطوات تحضير القطايف بالمكسرات

طحن وتكسير جميع المكسرات حسب الرغبة فى درجة الطحن.

تقليب السكر مع المكسرات.

حشو القطايف وتقفيل الجوانب باليد.

قلي القطايف فى الزيت الساخن ثم رفعها بعد ان تاخذ اللون الذهبى وتوضع فى الشربات ثم ترفع وتوضع فى اطباق التقديم.

مكونات عمل القطايف بالقشطة والكريمة

ثلاث أرباع كيلو من القطايف او حسب الرغبة فى الكمية.

كوبان من القشطة.

ثم كوب من الكريمة.

مع نصف كوب من السكر المطحون.

خطوات التحضير