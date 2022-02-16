دليلك الكامل.. كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات وسر اللمعة والنضارة

كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات سؤال تسأله أغلب البنات والسيدات حيث أن البشرة الصافية النضرة من مواصفات البنات الكوريات التي تحلم بها البنات والسيدات، ومن هنا سوف نتعرف من خلال السطور الآتية لهذا المقال عن طريقة العناية ببشرتك مثل البنات الكورية، وعدم إهمالها بأسهل الوصفات، وطريقة بسيطة، ومكونات متوفرة.

كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات

يعد نقاء وصفات بشرة الكوريات من أهم الأحلام التي تسعى إليها البنات والسيدات، ويمكن الحصول عليها من خلال إتباع خطوات وصفة الأفوكادو مع أوراق شجرة الشاي بالطريقة التالية:

المكونات

عدد من أوراق شجرة الشاي.

ثمرة ناضجة من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

قطرات من زيت شجرة الشاي.

الطريقة

أولا قومي بعمل مزيج من خل التفاح وعسل النحل، واستخدامه كغسول تنظيف للبشرة.

بعد ذلك قومي بفرك وجهك بعدد أوراق شجرة الشاي في حركات دائرية.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد حتى يعمل على غلق المسام.

بعد ذلك قومي بتجفيف بشرتك بقطعة قماش من القطن.

ثم قومي بهرس ثمرة الأفوكادو مع قطرات زيت بذرة الشاي.

بعد ذلك ضعيها على وجهك لمدة نصف ساعة.

ثم وقومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

بعد ذلك جففي وجهك جيداً بالقطعة القطنية.

ثم يمكنك ترطيب بشرتك حسب نوعها بالكريم الخاص بها.

خطوات العناية بالبشرة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على بشرة صافية مثل:

استخدام الغسول الخاص بنوع بشرتك.

تجفيف البشرة برفق بالمنشفة القطنية.

والأهم من ذلك كله إذا كنتي من محبي الماكياج فعليك تنظيف بشرتك من الماكياج قبل النوم بالغسول.

ترطيب بشرتك بالفازلين الطبي.

العناية بمنطقة تحت العينين.

استخدام كريم خاص بالمنطقة تحت العين.

وقبل كل شيء التغذية المناسبة بالعناصر التي تمد الجسم بالفيتامينات.

بالإضافة إلى ذلك النوم لفترة كافية حتى تأخذ البشرة كمية من الهرمونات المسؤولة عن نضارة البشرة.

شرب كمية كبيرة من الماء النقي.

تناول الأطعمة التي تعمل على فرز الكولاجين بطريقة صحية حيث تعزز الدورة الدموية.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قمنا بالحديث عن العناية بالبشرة وأجبنا عن السؤال المحير كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات، وقمنا بالحديث عن وصفة ثمرة الأفوكادو مع أوراق شجرة الشاي، وقمنا أيضاً بشرح بعض الخطوات للعناية بالبشرة والحصول على بشرة صافية ونضرة.