نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام في البيت باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة في المقال التالي
يعد بلح الشام أحد أصناف الحلويات العربية وينتشر بكثرة في منطقة الشام ومصر والعديد من الدول العربية الأخرى، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناسبات الدينية مثل شهر رمضان الكريم والأعياد، وهي من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار وتصلح للتقديم في العديد من المناسبات العامة والخاصة مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والتجمعات العائلية، ويمكنكم شرائها من محلات الحلويات أو إعدادها في البيت من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نزودكم بها يومياً ونتعرف من خلالها على أسرار أشهى وأشهر الأطباق العربية والعالمية.
المكونات اللازمة لعمل بلح الشام
أهم ما يميز حلويات بلح الشام هي المكونات التي تدخل في استخدامها وهي مكونات غير مكلفة وتتواجد في جميع البيوت، وتتمثل في التالي.
- كيلوجرام من الدقيق.
- نصف كوب من الزبدة.
- لتر من الماء.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من السكر.
- عدد خمسة بيضات.
- كيس من الفانيليا.
- كوب من دقيق السميد الناعم.
- زيت نباتي.
- قطر أو شربات.
خطوات إعداد بلح الشام في البيت
يمكنك الآن إعداد بلح الشام بسهولة كبيرة في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية.
- افرغي كمية من الماء في قدر عميق ثم ارفعيه على النار وأضيفي إليه الزيت والماء واتركيه على النار حتى يغلي.
- ثم قومي بإضافة النشا والدقيق والفانيليا وقلبي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتحصلي على عجينة شبه متماسكة القوام.
- افرغي العجينة في الخلاط الكهربائي واخفقي جيداً حتى يتشكل لديك مزيج ذات قوام كريمي.
- أضيفي البيض بالتدريج إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.
- أفرغي المزيج السابق في القمع المخصص لإعداد حلويات بلح الشام واضغطي عليه حتى تتشكل أصابع بلح الشام.
- ارفعي وعاء القلي على النار وضعي فيه كمية من الزيت واتركيه حتى يغلي ثم قومي بقلي أصابع بلح الشام فيها واتركيها حتى تتحول إلى اللون الذهبي ثم أخرجيها وضعيها في الشربات.
- اخرجي أصابع بلح الشام بعد أن تتشرب القطر جيداً وضعيها على ورق أبيض حتى تتخلصي من القطر الزائد ثم قدميها لأسرتك بالهناء والشفاء.
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