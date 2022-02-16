نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت بجوز الهند للأطفال في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات غير مكلفة في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت بجوز الهند التي تتميز بالبساطة والسهولة ولا تحتاج منك سوى عدد بسيك فقط من المكونات المتوفرة في كل مطبخ وغير مكلفة لذا هي مفضلة لدى الكثير من السيدات وخلال دقائق ويكون البسكويت جاهز ويمكن تقديمه لعائلتك على وجبة عشاء خفيفة ولذيذة مع كوب من الشاي الدافئ أو الحليب، كما أنه سهل حفظه بشكل كبير، وقد بحث العديد من السيدات عن طريقة سلسة لصنع بسكويت بجوز الهند لتكون وجبة عائلتها كل صباح ويمكن أيضا أخذها في علبة مع الأولاد للغداء، لذلك في هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير هذه الوصفة السهلة تابعونا لمعرفة المزيد.
طريقة عمل بسكويت بجوز الهند
نقدم إليكم مكونات صنع بسكويت بجوز الهند في مطبخك بمكونات اقتصادية وفي الغالب تكون موجودة بالفعل في منزلك وهي:
- كوب جوز هند مبشور غير محلى.
- 1 كوب دقيق لجميع الأغراض.
- كوب سكر خشن.
- 1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشور حديثًا.
- 1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح.
- سكر بودرة.
طريقة تحضير بسكويت بجوز الهند
يعد البسكويت من المقبلات التي توضع بجانب الإفطار في الصباح الباكر وخاصة عند ذهاب الأولاد إلى المدرسة تريد الأمهات تقديم وجبة متكاملة وسريعة وفي ذات الوقت تفيد أولادها أيضا، لذلك نقدم إليكم بسكويت بجوز الهند الذي سينقذك من هذه المشكلة كل صباح حيث يمكنك وضعه بجانب كوب اللبن لأطفالك قبل ذهابهم للمدرسة، كل ما يجب عليك القيام به الآن هو اتباع الخطوات الذي سنقدمها في النقاط التالية بدقة لتنجحي في صنع البسكويت في منزلك، وهي:
- اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح قوامها كريميًا ثم نقوم بوضع المكونات الباقية ونعجن العجينة معا.
- نترك الخليط لبرهة من الوقت حتى يرتاح في وعاء مغطى بغلاف بلاستيكي في مكان بارد بدرجة حرارة الغرفة.
- نقطع العجينة بقطع البسكويت إلى دوائر دائرية صغيرة، ورش القليل من جوز الهند المجفف على الوجه واتركه يخبز عند 160 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة.
- وبعد مرور مدة التسوية اغلقي على الفرن وضعيه حتى يبرد تمامًا، ثم قومي بإحضار أطباق التقديم وقدميه بجانب كوب من اللبن أو الشاي الدافئ.
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