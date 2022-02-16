أفضل طريقة لعمل عجينة الحليب لصنع أشهى المخبوزات في منزلك بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية

تعد عجينة الحليب من أحد أنواع المعجنات التي اشتهرت في البلاد الفرنسية، وهي تتميز بطعمها المميز اللذيذ، بالإضافة إلى ذلك أنه يدخل في تكوينها عدد من المواد الضرورية في صنع عجينة تتشكل وتصنع منها جميع انواع المخبوزات التي تريدها، وعلى الرّغم من جودتها في صنع كافة العجائن إلا أن البعض من الأشخاص لا يعرفون عنها شيء ويرجع السبب لقلة شهرتها بين الدول العربية، لذلك نسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد ويفيد كل سيدة في مطبخها وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة أيضا ولا تأخذ منك وقت في تحضيرها في المطبخ، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير عجينة الحليب في المنزل والتي اشتهرت بقيمتها الغذائية العالية تابعونا لمعرفة المزيد من خطوات عملها.

أفضل طريقة لعمل عجينة الحليب

إذا كنت سيدتي تبحثين عن طريقة سلسة لصنع جميع أنواع المخبوزات في منزلك بمكونات تتواجد في مطبخك، بالإضافة إلى أنها مكونات اقتصادية، عليك إحضار المكونات التالية لصنعها وهي:

عدد أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كيلو من الحليب خالي الدسم.

رشة ملح.

عدد ثلاث من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة شاي صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة طعام كبيرة من الزيت.

كيس من الفانيليا أو ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

تلت تربع كوب من السكر البودر.

ماء للعجن.

طريقة تحضير عجينة الحليب

نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير عجينة الحليب في منزلك لصنع جميع أنواع المخبوزات، كل ما يمكنك فعله هو متابعة السطور الآتية وتنفيذها بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة جيدة: