نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير فطائر السمسم الشهية بالعجينة الإقتصادية بخطوات سهلة و بسيطه جدا في المقال التالي
اسرار عمل فطائر السمسم اللذيذة يمكنكم عملها بالعجينة القطنية الهشة يمكنكم تحضيرها لجميع الأطفال حيث يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب أن نشير أن فطائر السمسم تعتبر من الأكلات الصحية المفيدة بصورة كبيرة للغاية خاصة بجميع الأطفال لأنها تحتوي على العديد من الفتيامنيات المفيدة والصحية ايضا تابعوا معانا طريقة عمل فطائر السمسم الهشة التي يمكنكم تناولها في الإفطار حيث يمكنكم حشوها بالعديد من المكونات الذي ترغبون فيها يمكنكم حشوها بالجبن أو اللحم أو الدجاج تابعوا معانا طريقة التحضير.
فطائر السمسم بالعجينة الاقتصادية
- 3/4 كيلو من الدقيق.
- جبنه للحشو يمكن أي جبنه محببه لديكم.
- سكر بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.
- ملح بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة.
- 3/4 كوب من الزيت.
- كوبان ونصف من الماء الدافئ.
- خميرة فورية بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.
مقادير لتزين الوجه
- عسل أسود بمقدار 2 ملعقة كبيرة.
- 1/4 كوب من الماء.
- سمسم.
طريقة تحضير فطائر السمسم
يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- اولا يجب عليكم إحضار وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والخميرة والملح والسكر البودرة يتم تقليب جميع المكونات مع بعض جيدا ويتم تقليب جميع المكونات جيدا مع بعضها.
- ثم يجب عليكم إضافة الدقيق والزيت والماء الدافئ ويجب تقليب المكونات جيدا مع بعض ثم يتم الاستمرار في العجن لمدة ربع ساعة حتى نحصل على عجينة هشة قطنية.
- ثم يتم تغطية العجين بفوطة نظيف أو كيس من البلاستيك ثم يتم لم العجينة وتشكيلها على شكل دائرة.
- ثم يتم ترك العجينة تختمر لمدة نصف ساعة.
- ثم يتم لم العجين مرة أخري حتى نخرج منها الهواء.
- ثم يتم بعد ذلك تشكيل العجينة على شكل دوائر صغيرة بالحجم.
- ثم يتم احضار صينية ونرشها بالدقيق ونضع بها الدوائر التي تم تقطيعها.
- ثم نفرد كل واحدة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نحشيها بالعجينة.
- ثم نستمر في ذلك حتى تنتهي الكمية كلها.
- ثم نغمس الفطائر في خليط العسل
- ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.
- ثم يتم وضع الصينية في الفرن ونرش عليها السمسم.
- ثم ندخلها الفرن حتى تصبح ذات لون ذهبي.
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