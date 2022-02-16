طريقة تحضير فطائر السمسم الشهية بالعجينة الإقتصادية بخطوات سهلة و بسيطه جدا

اسرار عمل فطائر السمسم اللذيذة يمكنكم عملها بالعجينة القطنية الهشة يمكنكم تحضيرها لجميع الأطفال حيث يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب أن نشير أن فطائر السمسم تعتبر من الأكلات الصحية المفيدة بصورة كبيرة للغاية خاصة بجميع الأطفال لأنها تحتوي على العديد من الفتيامنيات المفيدة والصحية ايضا تابعوا معانا طريقة عمل فطائر السمسم الهشة التي يمكنكم تناولها في الإفطار حيث يمكنكم حشوها بالعديد من المكونات الذي ترغبون فيها يمكنكم حشوها بالجبن أو اللحم أو الدجاج تابعوا معانا طريقة التحضير.

فطائر السمسم بالعجينة الاقتصادية

3/4 كيلو من الدقيق.

جبنه للحشو يمكن أي جبنه محببه لديكم.

سكر بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

ملح بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة.

3/4 كوب من الزيت.

كوبان ونصف من الماء الدافئ.

خميرة فورية بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

مقادير لتزين الوجه

عسل أسود بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

1/4 كوب من الماء.

سمسم.

طريقة تحضير فطائر السمسم

يمكنكم عملها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: