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عمر شويل - جدة حلى مثلثات السميد العربية محشية بالجبنة الكريمي وبالشيكولاتة سهلة وسريعة ومقرمشة - ثقفني
تعتبر حلوى السميد من الحلوى التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها وبخلاف ذلك فتتسم بأنها لذيذة وغير مكلفة على الإطلاق كما أنها من الوجبات المشبعة للأطفال بالتحديد وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير حلوى مثلثات السميد.
تحضير حلوى حلى مثلثات السميد
يتم تحضير حلوى حلى مثلثات السميد بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك المقادير.
مقادير حلى مثلثات السميد
- كأس من السميد الناعم.
- كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كأس من الزيت النباتي الصافي.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- رشة ملح صغيرة.
- جبنة كريمي للحشو.
- كأس من الشربات لسقي وتزيين الحلى.
- مياه دافئة للعجن.
خطوات تحضير مثلثات السميد بالجبنة
يتم تحضير مثلثات السميد اللذيذة المحببة للجميع بخطوات بسيطة للغاية ومن خلال السطور الآتية تلك الخطوات.
طريقة تحضير حلى مثلثات السميد
- يوضع السميد بعد نخله على الدقيق بعد نخله أيضاً بمنخل الدقيق الناعم في بولة واسع يسمح بالعجن به
- يضاف البيكنج باودر للخليط ويضاف القليل من الملح وتقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط.
- يتم إذابة الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف لها السكر الأبيض وتغطى وتترك جانباً ليزداد حجمها وتتفاعل قبل وضعها على خليط الدقيق والسميد.
- يضاف خليط الخميرة المتفاعلة للخليط ويضاف أيضاً الزيت النباتي ويتم العجن اليدوي برفق حتى الحصول على عجينة رملية جافة.
- يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة رملية متماسكة القوام وسهلة التشكيل.
- تغطى العجينة بالبلاستيك لتتخمر ويزداد حجمها وتترك جانباً في مكان دافئ لتتخمر لمدة حوالي ساعة ونصف على الأقل قبل التشكيل.
- يتم تقطيع العجينة وتفرد باستخدام الشوبك لطبقة رقيقة السمك، ويتم تقسيم العجينة إلى مربعات صغيرة الحجم.
- توضع العجينة في قالب السمبوسك المثلث وتحشى بالجبنة الكريمي الحلوة.
- يتم قفل القالب على الحشوة مع التخلص من بقايا الأطراف الزائدة.
- تكرر نفس الخطوات حتى الإنتهاء من كمية العجينة بالكامل.
- يتم تسخين الزيت الغزير في مقلاة عميقة وتوضع مثلثات السميد بالجبنة فيه وتقلب على الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
- تصفى حلى مثلثات السميد بالجبنة من الزيت وتوضع على ورق مناديل المطبخ للتخلص من بواقي الزيت.
- توضع مثلثات السميد في الشربات البارد وهي ساخنة وتصفى من الشربات وتزيين بالمكسرات وتقدم بألف هنا.
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