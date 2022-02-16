حلى مثلثات السميد العربية محشية بالجبنة الكريمي وبالشيكولاتة سهلة وسريعة ومقرمشة

تعتبر حلوى السميد من الحلوى التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها وبخلاف ذلك فتتسم بأنها لذيذة وغير مكلفة على الإطلاق كما أنها من الوجبات المشبعة للأطفال بالتحديد وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير حلوى مثلثات السميد.

تحضير حلوى حلى مثلثات السميد

يتم تحضير حلوى حلى مثلثات السميد بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك المقادير.

مقادير حلى مثلثات السميد

كأس من السميد الناعم. كأس من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. نصف كأس من الزيت النباتي الصافي. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقتان كبيرتان من السكر. رشة ملح صغيرة. جبنة كريمي للحشو. كأس من الشربات لسقي وتزيين الحلى. مياه دافئة للعجن.

خطوات تحضير مثلثات السميد بالجبنة

يتم تحضير مثلثات السميد اللذيذة المحببة للجميع بخطوات بسيطة للغاية ومن خلال السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة تحضير حلى مثلثات السميد