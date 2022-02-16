نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدامات الكركم للشعر والبشره وللتخيس لن تصدق فوائد الكركم للجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بفضل اللون الأصفر الفاتح والنكهة اللطيفة للأطعمة، يمكن تمييز الكركم على المائدة خاصة عند تحضير أرز بسمتي مع كركم، ولا تقتصر فوائد الكركم على إعطاء الطعام لونًا ونكهة جميلًا ومميزين فقط ولكن فوائد الكركم كثيرة لتشمل الصحة والجمال والبشرة والشعر وتخسيس الجسم وكل ذلك، فلنتحدث عن فوائد الكركم للجسم في هذا المقالة بالتفصيل، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

فوائد الكركم للجسم وكيفية استخدامه

اشتهر الكركم منذ موطئ قدمه كنبات طبي ذو قيمة علاجية وغذائية عالية في مختلف الحضارات والثقافات، كما يحتوي الكركم على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والمعادن جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة مثل:

فيتامين C وفيتامين E.

حديد.

نحاس.

بروتين.

بوتاسيوم.

ماغنيسيوم.

كالسيوم.

زنك.

فوائد الكركم للبشرة الحساسة

كما تعلمون فوائد الكركم التي لا تعد ولا تحصى، وعندما نتحدث عن هذه الفوائد يجب أن نتحدث عن الفوائد العلاجية والجمالية للكركم للبشرة، وإليك بعض هذه الفوائد:

علاج الهالات السوداء والتسمير حول الفم والأنف.

اشراق وتوحيد لون البشرة.

تنظيف عميق لجميع أنواع البشرة.

علاج حب الشباب والاكزيما.

جلد مضاد للبكتيريا.

يؤخر الشيخوخة ويحارب التجاعيد.

يساعد في التئام الجروح الجلدية.

فوائد الكركم للشعر

بالإضافة إلى الفوائد التجميلية والعلاجية للبشرة، يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة والبروتينات والزنك وفيتامين هـ وفيتامين سي، اكتشف أيضًا الجمال والفوائد العلاجية للكركم للشعر:

تخلص من مشاكل قشرة الرأس.

تقليل الحكة والالتهابات.

تنظيف فروة الرأس بعمق.

يقوي الشعر من الجذور.

حماية ضد تساقط الشعر.

فوائد الكركم للتخسيس

الكركم له فوائد عديدة في عملية التخسيس والتنحيف، حيث يعمل الكركم على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد وخاصة في منطقة البطن والأرداف، وذلك بسبب قدرة الكركم على التخلص من السموم الموجودة في هذه المنطقة وتعزيزها وتسريعها لمعدل الحرق، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على معدة مسطحة يجب أن تأكل وتستخدم الكركم!