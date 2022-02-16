طريقة عمل الجبن القريش الفلاحي بالمنزل بخطوات بسيطة جداً

يعتبر الجبن القريش الفلاحي ، من ألذ أنواع الجبن يتم تحضيرها داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلي الكثير من المكونات فقط نحتاج إلي الحليب الطازج، ويعتبر تحضير الجبن داخل المنزل من الأمور الصحية والمضمونة من حيث النظافة والجودة وهي من الأمور التي تحافظ على صحتنا من تناول الجبن المعلب الذي يحتوي على الكثير من الملح والمواد الحافظة، ويعتبر الجبن من ألذ الأشياء التي تقدم في الفطور أو العشاء وتعتبر هي الأكلات المحببة لدي الأطفال أو الكبار ويوجد العديد من أنواع الجبن مثل الجبن الكريمي والجبن الرومي والجبن الموتزاريلا، ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة جداً يمكننا عمل الجبن القريش الفلاحي داخل المنزل دون أي مجهود أو تعب.

مكونات عمل الجبن القريش الفلاحي

يتم تحضير الجبن في المنزل من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كيلو من اللبن الطازج.

ملح حسب الرغبة.

شاش نظيف.

طريقة التحضير

تم تحضير الجبن القريش الفلاحي بالمنزل بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

يتم سكب الحليب في طاجن متسع ثم ندخل الطاجن داخل فرن ساخن حتي نعمل على تدفئته فقط. ثم نطفئ الفرن ثم نغطي الطاجن ويترك لمدة يومين، سوف نلاحظ تكون القشطة على الوجه نقوم بنزع طبقة القشطة ونحتفظ بها. نقوم بإدخال الطاجن مرة أخرى داخل فرن ساخن حتي يسخن الطاجن، ثم نطفئ الفرن ونترك الطاجن داخل الفرن الدافئ. سوف نلاحظ ظهور الشرش (ماء أصفر)، نقوم بتجهيز مصفى وشاش نظيف ثم نضع المصفاة على وعاء متسع ثم نضع فوقها الشاش. ثم نأخذ قطع الجبن من الطاجن باستخدام ملعقة كبيرة أو طبق صغير حتي نحافظ على تماسك الجبن. توضع في المصفاة التي بها الشاش حتي تصفى من الشرش تماماً. ثم نعمل على تسوية وجه الجبن جيداً باليد حتي يصبح متساوي. ثم تغطي بالشاش ونتركها لمدة يوم حتي تتصفى جيداً من الشرش، يمكن وضع وعاء ثقيل فوق الجبن بعد تغطيته حتي يساعد على تصفيته جيداً. بعد ذلك نقوم بقلب الجبن على طبق ثم نقوم بتقطيعها إلي مربعات صغيرة. ثم ترش بالملح ثم تترك لمدة يوم حتي تجف وتتماسك ثم تقدم بالهنا والشفا.

طريقة حفظ الجبن