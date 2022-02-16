طريقة تحضير عجينة البيتزا علي الطريقة الأصليه الإيطاليه هتطلع معاكى مقرمشة و طرية

الكثير من عشاق البيتزا نجدهم يبحثون عن الطريقة التي تجعلهم يصلون إلى نفس المذاق الخاص بالبيتزا الأصلية التي يقبلون على الكثير من المحلات التي تقدمها بشكل شهي، لذا قررنا اليوم أن نذكر لكم الطريقة الخاصة بتحضير عجينة البيتزا، وذلك لأن السر كله يكمن في العجينة، ومن خلال الخطوات التالية سوف نتيح كل معلومة دقيقة عن البيتزا، وذلك في الفقرات القادمة.

طريقة تحضيرعجينة البيتزا

تتميز عجينة البيتزا بأنها خفيفة وسهلة وسريعة التحضير، نقدم لكِ اليوم اسهل طريقة عمل عجينة في المنزل، ومكونات عجينة:

إحضار أربع أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار من الزيت بمعدل نصف كوب.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

رشة بسيطة من الملح الناعم.

نصف ملعقة من السكر.

مقدار من الماء بمعدل كوب ونصف.

ملعقتان كبيرتان من الحليب

طريقة تحضيرعجينة البيتزا في المنزل

إليكم الخطوات البسيطة التي توضح لكم طريقة عمل العجينة الخاصة بالبيتزا، وذلك على هذا النحو:-

إحضار إناء كبير، ووضع به كلا من الدقيق الأبيض المنخول، والملح والسكر والقيام بخلط المكونات جيدا.

وضع كلا من الزيت والماء والحليب الى الدقيق.

خلط العجينة لمدة تصل إلى ثمان دقائق.

ترك العجينة في الاناء حتى تكون جاهزة، وذلك من خلال تركها لمدة ثلاث ساعات.

مكونات البيتزا