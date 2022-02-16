كوب من هذا المشروب يوميا وادخلي الحمام بعدها لتخسيس الدهون المتراكمة في البطن والأرداف

مشكلة السمنة يعاني منها الكثير حيث يسعى لعلاج مشكلة السمنة وتخسيس الوزن والخوض في تجارب مختلفة منها تجربة تناول مشروبات من خاصيتها إذابة الدهون منها ما يصلح فعلا لذلك ويقدم نتيجة فعالة وحقيقية في تخسيس الوزن والعمل على تنظيف البطن من الدهون بشكل تام والتخلص من دهون كانت متراكمة على سنوات متعددة.

وصفة تخسيس البطن والأرداف

نستخدم ورق الكرنب ويسمى في الدول العربية الملفوف مع نصف ليمونة كبيرة أو ليمونة كاملة وحزمة من البقدونس.

نقوم بتقطيع الكرنب إلى قطع صغيرة يمكن للشخص أن يحدد كمية محددة فقط لإستعمال يوم واحد أو تكفي لثلاث أيام.

نقوم بتقطيع حبة الليمون إلى قطع صغيرة ونضع تلك المكونات في وعاء ونضيف ماء بما يناسب القدر المستخدم لعدد الأيام، توضع هذه المكونات في إناء على النار مدة عشر دقائق مع احكام الغطاء وقت التسخين ثم يترك على النار حتى يتلون الماء باللون الأصفر نقوم برفع الوعاء من على الموقد.

نضع البقدونس كما هاو أو نقطع الأعواد إلى نصفين ليس أكثر حتي لا يفقد مكوناته ونترك المكونات داخل الإناء مدة ساعتين بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتصفية المكونات ونضع الماء المصفى في زجاجة وتناوله فيما بعد ولكن يجب أن يكون دافئ قبل تناوله بمقدار يومي مرتين يمكن تقسيم الوقت بعد الفطار والعشاء على سبيل المثال.

فوائد تناول الكرنب للتخسيس

تحتوي أوراق الكرنب على سعرات حرارية قليلة ويتميز بأنه غني بالحديد والكالسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي، كذلك يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين B.

كما يحتوي بشكل كبير على ألياف مفيدة لتنظيم حركة الأمعاء وتعطي شعور بامتلاء البطن بالشبع وكذلك إمداد الجسم بطاقة حرارية جيدة مما يكسبك وقت كبير لا تشعر فيه بالجوع.