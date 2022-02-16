طريقة تحضير العجينة السحرية المستخدمه فى معظم المعجنات مثل البيتزا و الكايز و الفينو سهلة التحضير

عرفت العجينة السحرية بهذا الاسم لأنها تستخدم لعمل لجميع المعجنات مثل البيتزا والكيزر والفينو والقرص لذلك يجب على جميع ربات المنازل التعرف على طريقة عملها لذلك سوف نقوم بإعداد هذه العجينة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل العجينة السحرية

يتم عمل العجينة السحرية بكل سهولة في المنزل وبمكونات سهلة جدا لذلك يمكن أن نتعرف على مكونات عملها من خلال النقاط التالية.

٤ كوب دقيق.

٤ ملاعق سكر صغيرة.

ملعقة خميرة كبيرة.

٢ ملعقة حليب بودر.

ملح.

ماء دافئ حسب الحاجة.

٥ ملاعق زيت.

طريقة تحضير العجينة

يتم تحضير العجينة بكل سهولة في المنزل وبعد أن قمنا بالتعرف على مكوناتها نقوم الآن بالتعرف على خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية:

نحضر وعاء كبير نضع به السكر والخميرة والزيت مع القليل من الماء الدافئ ونقوم بتقليبهم جيدا ونتركهم قليلا من الوقت حتى تتفاعل الخميرة

نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء نضع به الدقيق ولبن البودر والملح ونخلط المكونات جيدا.

نضيف بعد ذلك المكونات الجافة على السائلة ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف بعد ذلك الماء الدافئ تدريجيا.

نقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت.

نقوم بوضع العجينة جانبا وتغطيتها بكيس بلاستيك وتدفئتها.

ثم نترك العجين لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر.

عند تمام خمرها نقوم بتقطيعها واستخدامها في عمل البيتزا والقرص والخبز والكيزر.

نصائح لعمل العجينة السحرية

لكي نقوم بعمل هذه العجينة وتكون مثالية لعمل جميع المخبوزات يجب علينا أتباع النصائح التالية.