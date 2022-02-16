طريقة تحضير القرص بالجبنة للتناول مع كوب الشاي الساخن في الصباح

طريقة تحضير القرص بالجبنة الهشة الطرية بخطوات سهلة وبسيطة، وهي تعد من أفضل أنواع المعجنات والمخبوزات الرائعة التي يتم تناولها مع الحليب او الشاي، وهي مفيدة جداً ومغذية ومن الأفضل القيام تحضيرها في المنزل بدلاً من شراء المخبوزات الجاهزة التي لا نعلم مكوناتها جيداً ولا نظافة من يقومون بها، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل القرص بالجبنة وشرح خطوات تنفيذها بكل سهولة كما أن سوف نقدم بعض النصائح التي يجب أن نتبعها عند القيام بعملها.

مكونات عمل القرص بالجبنة

تتكون القرص بالجبنة من مجموعة مكونات بسيطة والتي تتطلب كثير من الأموال فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

كوب من الجبنة البيضاء.

٣ ملاعق صغيرة من السكر.

كوب من اللبن.

رشة صغيرة من الملح.

سمسم على حسب الرغبة.

نصف كوب من الزيت.

٣ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة تحضير القرص من طريقة إلى أخرى وفي جميع الطرق تتم في وقت بسيط وهذه الطريقة هي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الزيت واللبن والسكر والجبنة ونضربهم مع بعض حتى تتجانس المكونات. ثم نخلط الدقيق والخميرة الفورية والملح في وعاء آخر ثم نضيف خليط المكونات السائلة بالتدريج ونعجن. نعجن هذه المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على طرية غير ملتصقة باليد. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها. بعد أن تخمر العجينة نقوم بتشكيلها على شكل كرات متوسطة الحجم. ثم نرص هذه الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت في مسافات متباعدة. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

بعض النصائح المهمة عند عمل القرص

لكي تنجح القرص وتصبح محببة لدى الجميع يجب إتباع بعض النصائح التي سوف نعرضها الآن وهي كالتالي: