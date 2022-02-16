نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجمال طبيعي.. وصفات لنفخ الخدود واحمرارها بمكونات بسيطة جداً ولا تضعي مكياج مجدداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليك اليوم في مقالنا وصفات لنفخ الخدود واحمرارها، حيث تبحث الكثير من الفتيات عن وصفات كثيرة من أجل نفخ الخدود واعطائها اللون الأحمر أو الوردي الذي يعطي لون رقيق للبشرة والوجه، ولذلك نقدم لك أكثر من وصفة فعالة للحصول على خدود منفوخة وأكثر احمراراً، وبالإضافة إلى ذلك فإنها وصفات آمنة تماماً على صحة البشرة ولا تسبب أي أضرار.

وصفات لنفخ الخدود واحمرارها

هنا في هذا المقال سوف نعرض لك مجموعة من الوصفات التي لها فعالية كبيرة في نفخ الخدود واعطائها الشكل المطلوب والجذاب الذي تبحث عنه كل فتاة.

وصفة الخميرة لنفخ الخدود

يمكنك استخدام الخميرة لنفخ الخدود بالطريقة التالية:

المكونات

٢ ملعقة من العسل.

و٢ ملعقة من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

في البداية يتم خلط هذه المكونات مع بعضها في وعاء صغير بالمقادير التي تم ذكرها.

تقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تصبح خليط متماسك.

يتم وضع هذا الخليط لمدة ١٠ دقائق في الثلاجة.

يتم اولاً غسل الوجه جيداً قبل وضع الماسك.

بعد غسيل الوجه نقوم بوضع الماسك جيداً مع تركيزه على منطقة الخدود.

يتم تركه على الوجه لمدة ساعة وبعدها يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

خلطة لنفخ الخدود في يوم

استخدمي هذه الوصفة لتوريد الخدود بالطريقة التالية:

المكونات

١ ملعقة صغيرة من العسل.

١ ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

كوب واحد من الماء.

طريقة التحضير

يتم وضع كوب الماء في إناء ووضعه على نار متوسطة.

بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار الحلبة الذي ذكرناه لك على الماء وتقليبهم جيداً.

يتم تركهم على نار متوسطة حتى تصل إلى درجة الغليان.

نقدم في الخطوة التالية برفعها من على النار ثم تصفية الحلبة جيداً.

إضافة العسل على الحلبة بعد ذلك وتناولها مع وجبتك الرئيسية.

هذه الوصفة يتم تناولها ٣ مرات في اليوم بجانب الوجبات الرئيسية، وهي تعمل على تسمين الوجه ونفخه كما تريدين.

كانت هذه أهم وصفات لنفخ الخدود واحمرارها وهي وصفات فعالة سوف تحصلين منها على نتائج رائعة مع الاستمرار عليها، فإن هدفنا دائماً الحفاظ على جمالك وإشراق وجهك وجعله نضر طوال الوقت من خلال وصفات في غاية الروعة لكِ فقط.