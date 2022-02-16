تناولوا هذه المشروبات الصباحية لنسف دهون الكرش المدلدلة والأرداف وتخسيس الوزن

يحتاج الجسم إلى شحن طاقته بشكل إيجابي في اليوم لذلك يجب تناول مشروب لتخسيس الوزن يكون صحي ويساعد الجسم على تناول وجبة الإفطار بشكل متكامل، الفترة التي تتناول بها هذا المشروب يجب عدم تناول مشروبات تحتوي على كمية سكر زائدة على الجانب الأخر، حيث أن كافة الأطعمة بها كميات من السكر ولا يجب زيادتها بالجسم عن الحد المسموح.

المشروبات التى تساعد على إنقاص الوزن

المقصود من هذه المشروبات بالدرجة الأولى زيادة التمثيل الغذائي حيث يتخلص الجسم من الدهون بشكل طبيعي، ومن بينها:

المشروب الأول هو القهوة والتى يفضلها شريحة كبيرة من الناس ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن المقصود بالقهوة لإنقاص الوزن هي القهوة السوداء وليست القهوة العادية أو اليومية وتكون بدون سكر، النصيحة الهامة لا تزيد القهوة حليب حتي لا تفسد ما تقوم ببناءه، وكذلك التخفيف من الكافيين لتجنب الأعراض الجانبية على الجسم.

المشروب الثاني هو الشاي الأخضر والذي يتميز بأهمية كبيرة بين مرضى السمنة للحصول على وزن مثالي وجسم ممشوق حيث يقوم الشاي الأخضر بالمساعدة في إنقاص الوزن بشكل متوازن، حيث يسمي بمشروب السحر لأنه يعمل على تسريع حرق الدهون ابقاء الجسم في حالة تحفيز للرياضة مما يساعد على توازن مثالي بين فقدان الوزن وبين الرياضة، المكون الرئيسي بداخل الشاي الأخضر هي مضادات الكسدة التى تساعد الجسم بشكل تلقائي وصحي.

معلومات هامة لتناول مشروبات انقاص الوزن