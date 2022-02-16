أسرار تدميس فول المحلات أعملي الفول المدمس على أصوله بطريقة ناجحة ومستوية وبطعم لذيذ

تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل الفول المدمس في المنزل حتى يستغنوا عن شرائه من المحلات المطاعم الخارجية، حيث يعتبر الفول من المأكولات التي لا يخلو منها أي منزل لأنه يمكننا تناوله في العديد من الاوقات على مدار اليوم حيث يمكننا تناوله في وجبات الغذاء مع العديد من المقبلات الأخرى مثل البطاطس والفلفل الأخضر المقلي أو غيره من المقبلات الأخرى وكذلك يمكننا تناوله في وجبات العشاء مع الإضافات الجانبية الأخرى مثل الطعمية أو البطاطس أو السلطة والعديد من الإضافات الأخرى اللذيذة.

بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من الناس يقومون بتناول الفول في وجبات الإفطار عن طريق تناوله بحشوة في ساندوتشات وتناوله بجانب المخللات التي تعمل على فتح الشهية بالإضافة إلى أن هذه الساندوتشات تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير، ونجد أن الغالبية العظمى من الناس يقومون بشراء الفول من محلات المطاعم الخارجية التي تعمل على بيعه بطعم غير مقبول.

لأنه يحتوي على قشور وهذا يدل على عدم تدميس الفول بشكل صحيح وبشكل ناجح لذلك نجد الغالبية العظمى من الناس لا يرغبون بتناوله لأنه يبدو بطعم غير مستساغ لذلك نجد الغالبية العظمى من السيدات يبحثون عن طريقة لعمل تدميس الفول في المنزل حتى يتمكنوا من الإستغناء عن شرائه من محلات المطاعم الخارجية، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي أبسط طريقة لتدميس الفول في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة تجعلكي تستغنين عن شرائها.

طريقة عمل تدميس الفول

المكونات

كيلو واحد من الفول البلدي ذات حبات كبيرة الحجم.

كمية من الماء تناسب كمية الفول.

حبتان إثنان من الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من العدس الأصغر.

طريقة تحضير الفول المدمس