نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها 10 دقائق على الوجه لتبييض البشرة وتوريد الخدود ماسك رهيب لبشرة جميلة ووردية بدون مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما تعاني العديد من الفتايات من شحوب الوجه، وتغير لون الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إلى الكثير من الانزعاج، ولذلك يبحث الكثير منهم عن أهم المواد الطبيعية التي لها دور في تفتيح البشرة واعطائها اللون الوردي المميز، ولذلك فسوف نعرض خلال هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح البشرة وتوريد الخدود بشكل أمن على البشرة وسريع.

وصفة قشر البرتقال مع الحليب لتفتيح الوجه وتوريد الخدود

هذه الوصفة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة جدًا التي تساعد في تعويض البشرة ما تحتاجه لذلك فهي تساعد في تفتيح البشرة وتوريد الخدود بشكل أفضل وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

ربع كوب من قشر البرتقال المبشور جيدًا.

ربع كوب من اللبن الحليب

طريقة التحضير والتطبيق

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر قبل استخدام الماسك للوجه.

جففي وجهك جيدًا، ثم قومي بخلط المكونات مع بعض حتى تتجانس وتصبح مثل العجين.

وزعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة على البشرة.

يمكنك غسل الوجه الآن بعد مرور هذه المدة بالماء الفاتر جيدًا.

كرري الاستخدام لتحقيق أفضل نتيجة وذلك على مدار الاسبوع.

خلطة الفراولة والسكر لتقشير الخدود وتوريدها

اصنعي افضل ماسك للبشرة يساعد على تقشير الوجه والتخلص من الجلد الميت، كما أنه يساعد في تفتيح ونور الوجه وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

أربع حبات من الفراولة متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق كبار من السكر البني الخشن.

طريقة التحضير

اهرسي الفراولة جيدًا حتى تصبح مثل العجين.

اضيفي اليها بعد ذلك السكر.

قلبي واخلطي المكونات جيدًا لكي تتجانس.

افركي الوجه جيدًا بالخليط الذي تم تجهيزة، استمري بعمل حركات دائرية لمدة خمسة دقائق.

اتركي الخليط على وجهك لمدة ١٥ دقيقة.

اغسلي وجهك جيدًا بعد ذلك بالماء الفاتر.

كرري الوصفة يومين في الأسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

ماسك البنجر لتفتيح وتوريد الخدود

هذا الماسك يتكون من بعض المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح الوجه كما يعمل البنجر في الحصول على خدود وردية رائعة الجمال وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من عصير البنجر الطبيعي.

ملعقة كبيرة من جل الصبار الداخلي.

١ كبسولة من فيتامين ه‍.

طريقة التطبيق