بتتبيلة أول مرة تدوقيها أعملي الدجاج المشوي على الفحم بطريقة أشهر المطاعم وبريحة جنان

الدجاج المشوي هو أشهى الاكلات التي يمكنك تقديمها لأسرتك او حتى في العزائم فهي طعمها لذيذ وشكلها أيضًا مميز على اي مائدة، وقد يرجع سر جمال طعمها إلى التتبيلة السرية التي يتم استخدامها في الدجاج المشوي، لذلك يتساءل الكثير من السيدات عنها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معًا على الذ تتبيلة يمكن أن تقدم لعمل الدجاج المشوي وسوف يستمتع بها كل من يتذوقها.

طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوية اللذيذة

هناك العديد من التتبيلات المختلفة التي يمكن استخدامها لعمل الدجاج المشوي وذلك حتى تعطي لها طعم أفضل ومميز، والان سوف نتعرف على سر التتبيلة المميزة والتي يمكن القيام بتحضيرها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مكونات تتبيلة الدجاج المشوي

دجاجة واحدة متوسطة الحجم مقطعة إلى أربع قطع او ثمانية.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

رشة من الزنجبيل.

ملعقتين من صلصة الطماطم الجاهزة.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

حبة واحدة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البهارات المختلفة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير الدجاج المشوي بشكل كامل