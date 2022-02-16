نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة أول مرة تدوقيها أعملي الدجاج المشوي على الفحم بطريقة أشهر المطاعم وبريحة جنان في المقال التالي
الدجاج المشوي هو أشهى الاكلات التي يمكنك تقديمها لأسرتك او حتى في العزائم فهي طعمها لذيذ وشكلها أيضًا مميز على اي مائدة، وقد يرجع سر جمال طعمها إلى التتبيلة السرية التي يتم استخدامها في الدجاج المشوي، لذلك يتساءل الكثير من السيدات عنها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معًا على الذ تتبيلة يمكن أن تقدم لعمل الدجاج المشوي وسوف يستمتع بها كل من يتذوقها.
طريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوية اللذيذة
هناك العديد من التتبيلات المختلفة التي يمكن استخدامها لعمل الدجاج المشوي وذلك حتى تعطي لها طعم أفضل ومميز، والان سوف نتعرف على سر التتبيلة المميزة والتي يمكن القيام بتحضيرها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
مكونات تتبيلة الدجاج المشوي
- دجاجة واحدة متوسطة الحجم مقطعة إلى أربع قطع او ثمانية.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- رشة من الزنجبيل.
- ملعقتين من صلصة الطماطم الجاهزة.
- أربع فصوص من الثوم المهروس.
- حبة واحدة من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من البهارات المختلفة
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير الدجاج المشوي بشكل كامل
- احضري طبق غويط كبير الحجم.
- اضيفي بداخله في البداية زيت الزيتون، ثم أضيفي بداخله البصل والثوم بعد فرم كلًا منهما جيدًا.
- اضيفي بعد ذلك الملح والفلفل الاسود، والكمون.
- اضيفي الزنجبيل الناعم مع باقي البهارات المختلفة حسب الرغبة.
- واضيفي في النهاية صلصة الطماطم الجاهزة.
- استخدمي الآن المضرب الكهربائي وذلك لتتكون التتبيلة بشكل أفضل.
- قومي بنقع الدجاج المقطع الى عدة قطع داخل التتبيلة، احشي الدجاجة من الداخل والخارج، ثم ضعي بعد الانتهاء الدجاجة بالتتبيلة داخل الثلاجة ويفضل وضعها من الليل وحتى الصباح حتى تتشرب بشكل كامل بها.
- أحضري بعد ذلك الاسياخ الخاصة بسوي الدجاج.
- قومي بشوي الدجاج على الفحم، واتركيه على الشواية حتى الحصول على اللون المفضل للشوي، وتنضج الدجاج بشكل كامل، وقد تستغرق وقت لا يقل عن ساعة كاملة.
- يتم تقديم الدجاج الان في أطباق التقديم، ويتم تناولها مع السلطات المفضل بألف هنا وشفا.
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