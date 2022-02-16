بطريقة احترافية.. حضري بسكويت الشاي المقرمش في المنزل مثل الجاهز تماماً

عمل بسكويت الشاي المقرمش، الأمهات دائماً تحاول أن تقدم لأطفالها كافة احتياجاتهم من الأطعمة التي يحبون أن يتناولها ويذهبون لشرائها من الخارج، ولهذا تبحث عن كافة الوصفات السهلة التي تساعدها في إعداد حلويات وأطعمة ناجحة وبطعم لذيذ، ومن الحلويات التي يذهب الأطفال إلى شرائها هي البسكويت المقرمش الذي يفضلون تناوله مع كوب الشاي أو اللبن وهذا حسب رغبة كلا منهم.

طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش

بسكويت الشاي من السناكس والمقرمشات اللذيذة التي يعشقها الكثيرين ويقبل على شرائها العديد من الأطفال، فيمكن تحضيره في المنزل بعدة طرق مختلفة وأيضاً يمكن حشوة بأكثر من حشوة مختلفة، فهو يقدم بكثرة على وجبة الإفطار وتقديمه بجانب كوب الشاي أو القهوة، ويمكن أيضاً تناوله أثناء الخروجات والتنزهات ويمكن اصطحابه مع الأطفال في المدرسة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل بسكويت الشاي المقرمش.

المكونات

اثنين كوب دقيق.

بيضة.

خمسة ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

نصف كوب زبدة.

طريقة التحضير

اخفقي السكر والزبدة في وعاء عميق باستخدام المضرب الكهربائي.

بعد الحصول على قوام كريمي، ضيفي الفانيليا والبيض واستمري في الخفق حتي تحصلي على مزيج ناعم وهش.

ضيفي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح إلى الخليط، وقلبيهم جيداً.

سوف تحصلي على عجينة متماسكة وهشه القوام.

افردي البسكويت على سطح مستوي بحيث يكون سمكه 1 سم.

قطعي العجينة باستخدام قطاعة البسكويت، إذا لم يتوفر لديك قطاعة يمكنك استخدام كوب أو شئ دائري، كما يمكنك تشكيل العجينة باستخدام سكينة أو الشوكة.

ضعي البسكويت في صينية تحتوي على ورقة زبدة، ثم إدخالها في الفرن الساخن لمدة عشرة دقائق على درجة حرارة مائتي.

بعد حصول البسكويت على اللون الذهبي اخرجي البسكويت ويقدم وهو بارد.

أفكار لتزيين بسكويت الشاي المقرمش

يوجد عدة أفكار لتزيين البسكويت ومنها استخدام الشكولاتة السائلة وذلك من خلال وضع قطعتين معا وبينهم شكولاتة، يمكنك رش جوز الهند المبشور، كما يمكن حشو البسكويت بالمربي.

سر قرمشة بسكويت الشاي

أن تكون المكونات المستخدمة في تحضير البسكويت بدرجة حرارة المطبخ.

عليك أن تقومي بتقليب المكونات بأطراف الأصابع وليس العجن.

عليك أيضاً استخدام زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

عليك دهن صينية الفرن بالسمن ورص البسكويت بعيد عن بعضه حتى لا يلتصق.

ترك البسكويت بعد خروجه من الفرن ليبرد تماماً حتى يصبح مقرمشاً.

يجب تسخين الفرن أولاً قبل وضع البسكويت به.

قدمنا لكم طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش الذيذ الذي يذهب الأطفال والكبار لشرائه من أجل تناوله مع كوب من الشاي أو كوب اللبن كواجبة خفيفة للعشاء.