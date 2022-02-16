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عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل عجينة السينابون الهشه والطرية وتحضيرها بمكونات بسيطة وزي الجاهزة - ثقفني
طريقة عمل عجينة السينابون، السينابون اكله لذيذة من الحلويات والمخبوزات الشهية التي أصبح يحبها الكثير من الناس، ويتم تناول السينابون في الإفطار كوجبة خفيفة يمكن أن تقدم مع كوب الشاي، يمنح الدفء والطاقة المطلوبة خاصتًا في أجواء الشتاء الباردة، والآن وفري الكثير من الأموال وقومي بتحضير السينابون بشكل كامل في المنزل واستمتعي بأفضل طعم وجودة له.
طريقة عمل عجينة السينابون
بالفعل يمكنك عمل عجينة السينابون اللذيذة التي قد يستمتع بتحضيره اولادك واسرتك ويتم تجهيزها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- كوب الا ربع من اللبن الحليب الدافئ.
- نصف كوب كبير الحجم من السكر الناعم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة.
- بيضتين.
- نصف كوب من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة واحدة صغيرة فانيليا.
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
خطوات تجهيز عجينة السينابون
- قومي بإحضار اللبن الحليب في وعاء، وقومي بتدفئة على نار هادئة حتى يصبح دافئ وليس ساخن.
- قومي بإضافة الخميرة والسكر إلى هذا الوعاء.
- قلبي المكونات واتركيها لمدة عشرة دقائق في جانب.
- احضري الخلاط الكهربائي لمزج المكونات باسهل طريقة وأفضل شكل مطلوب.
- اضيفي بداخله الزبدة مع السكر.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح كريمية الشكل ويذوب السكر نهائيًا.
- اضيفي بعد ذلك البيض والفانليا.
- أعيدي الخلط مرة أخرى لتتجانس المكونات بكل سهولة من بعض.
- الآن وفي وعاء أضيفي بداخله الدقيق، ثم قومي بإضافة الملح مع إضافة القرفة التي تم تجهيزها.
- اخلطي هذه المكونات أيضًا.
- صبي الخليط الذي كان متواجد في الخلاط على خليط الدقيق.
- اعجني كل المكونات مع بعض.
- اضيفي الخميرة الممزوجة بالحليب.
- اعجني كل المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة طرية.
- غطي العجينة واتركيها تختمر لمدة ساعة في مكان دافيء حتى تزداد حجمها بشكل ملحوظ.
- بعد الانتهاء افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
- قومي بعد ذلك بتقطع العجينة الى عدة دوائر حسب الكمية التي تعطيها العجين.
- افردي كلًا منهم على سطح صلب، ثم قومي بحشوها بالفرقة المخلوطة بالزبدة والسكر، أو يمكن أن تكون سادة حسب الرغبة.
- لفي العجينة بشكل دائري بنفس شكل السينابون المعروف.
- هكذا اصنعي مع كل الكمية التي تم تجهيزه.
- ضعي السينابون في صينية مدهونة بالزيت أو مفروشة ورق زبدة.
- ادخليها الان الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتغير لونها وتنضج بشكل كامل.
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