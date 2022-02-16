خلطات طبيعية 100% لتفتيح اليدين والرجلين من أول مرة.. جربيها الآن

خلطة لتبييض اليدين والقدمين من أول مرة نقدمها إليكي سيدتي؛ حيث تحرص الكثير من الفتيات على الاهتمام بمنطقة اليدين والرجلين للحصول على بياض ونعومة تزيد من جمال مظهر المرأة وجاذبيتها خاصة العرائس المقبلين على الزواج أو من أجل التحضير لحضور أي مناسبة، لذلك يبحثن دائما على خلطات سريعة للحصول على البياض والنعومة المطلوبة فى أسرع وقت ممكن حتى لا تشعرن بالخجل من اسمرار هذه المناطق، فسوف نستعرض أبرز الوصفات الطبيعية التي تعمل على التفتيح بشكل سريع وأمن.

خلطات تبييض اليدين والرجلين فى المنزل

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

نصف حبة ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري وعاء ضعي به السكر وزيت الزيتون وادمجي المكونات معا.

اعصري نصف حبة ليمون وأضيفيها إلى الخليط وامزجي المكونات.

ضعي الخليط على اليدين والرجلين مع التدليك لعدة دقائق.

ستلاحظي الفرق من أول استخدام فى تفتيح تلك المناطق لأن السكر يعد مقشر طبيعي لطبقة الجلد الميت والليمون وزيت الزيتون يستخدمان أيضا فى تفتيح ونعومة الجلد.

خلطة زيت الزيتون والطحينة لتبييض اليدين

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي جميع المكونات جيدا فى وعاء.

ضعي الخليط على اليدين والرجلين واتركيه لمدة عشر دقائق.

اغسلي اليدين والرجلين بالماء جيدا.

ادهني المناطق بكريم مرطب.

كرري الوصفة 3 أو 4 مرات بالأسبوع وستحصلي على نتائج رائعة.

خلطة عصير البرتقال والكركم للتفتيح

المكونات:

ملعقتين من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة كركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي عصير البرتقال مع الكركم جيدا.

ادهني اليدين والرجلين بالخليط واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

اغسلي المناطق بالماء جيدا.

كرري الوصفة مرتين بالأسبوع.

خليط العسل والحليب للتفتيح السريع

المكونات:

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الحليب.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري وعاء امزجي به جميع المكونات جيدا.

ادهني الخليط على مناطق اليدين والرجلين واتركيه عشر دقائق حتى يجف.

اغسلي المناطق بالماء جيدا، تم ترطب بمرطب مناسب لنوع البشرة.

خلطة الزبادي والنشا للتبييض السريع

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع ملعقة من نشا الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام: