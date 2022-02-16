حضري البسكويت المالح في المنزل بنفسك بأبسط المكونات

يعتبر البسكويت المالح ، عبارة عن رقائق من البسكويت مقرمشة وعادة تصنع على شكل مربع، مع رشة خفيفة من الملح الخشن ويوجد به ثقوب على الوجه، يتميز بقوام هش وجاف وشكل مميز، هو من أنواع البسكويت الهشة واللذيذة، والذي يفضله الكثير من الأشخاص، يعد من أحد هذه المقرمشات اللذيذة وذات المذاق الطيب والشهي، لذلك يعشقه الكثير من الأطفال، وهو من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثير من الناس، وهو من ألذ أنواع البسكويت الذي يقدم للأسرة سهل وبسيط ولذيذ، ويقدم للضيوف كنوع من المقرمشات للتسلية، وهو بسيط وسهل وغير مكلف، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل البسكويت المالح.

مكونات عمل البسكويت المالح

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا البسكويت المقرمش وهي كالاتي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

2 بيضة.

نصف كوب حليب.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

نصف كوب من الزيت.

معلقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

معلقة كبيرة من الخل.

رشة فلفل الأسود.

معلقة صغيرة من السكر.

للوجه:-

معلقة كبيرة خل.

2 بيضة.

2 معلقة كبيرة ملح خشن.

نصف كوب جبنة رومي.

2معلقة كبيرة كمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على خطوات تحضير البسكويت المالح بكل سهولة وهي كالتالي:-

في العجان نخلط الدقيق مع الملح والسكر، وبكينج بودر والفلفل الأسود والنشا جيداً. ثم نضيف الزيت والزبدة ونخلط حتي يتشربهم الدقيق، ثم نضيف البيض ونكمل خلط مع إضافة الحليب تدريجياً. حتي تتجمع العجينة وتصبح قابلة للتشكيل، ثم نتركها حتي ترتاح لمدة ربع ساعة في الثلاجة. ثم نفردها بين أكياس الثلاجة ثم نقطعها حسب الرغبة، وندهن الوجه بالبيض ونرش على جزء من البسكويت جبنة رومي. وجزء أخر من البسكويت نرش عليه الكمون، ثم ترص في صينية مدهونة بقليل من الزيت. بعد ذلك ندخله فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 170 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة، حتي يأخذ لون ذهبي ثم يقدم بالهناء والشفاء.

أسرار نجاح البسكويت

من هنا سوف نذكر لكم بعض أسرار نجاح الوصفة وهي كالاتي:-

استخدام نوع دقيق مخصص للمخبوزات.

يجب أن تكون مكونات الوصفة بنفس درجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل الاستخدام.

تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

عدم فتح باب الفرن أثناء الخبز فيها.

طريقة عمل بسكويت القمح الهش

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا البسكويت اللذيذ وهي كالاتي:-