جهزي عجينة القطايف في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في المخابز

طريقة عمل القطايف في البيت، تعتبر القطايف من أشهر الحلويات الشرقية والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص وتشتهر في القطايف في شهر رمضان الكريم، لذلك تبحث الكثير من السيدات علي طريقة تحضير عجينة القطايف داخل المنزل بطريقة آمنه وصحية، لذلك سوف نتعرف سوياً من خلال هذا المقال القادم على طريقة تحضير القطايف داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة داخل مطبخك.

طريقة عمل القطايف في البيت

تعد القطايف من أشهي وألذ الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير وخاصة في شهر رمضان المبارك ولتحضير عجينة القطايف يجب إتباع هذه الخطوات التي من خلالها يمكنك الحصول على عجينه هشة وناجحة، لعمل عجينة القطايف ويمكن عمل القطايف سادة أو بالحشوة وتقدم أيضا بالقشطة أو النوتيلا لذلك يجب إتباع هذه الخطوات التالية:

طريقة تحضير عجينة القطايف:

المكونات:

كوبان من الدقيق المنخول.

مقدار كوبان من الماء الدافئ للعجن.

ومقدار معلقة صغيره من الخميرة الفورية.

مقدار معلقة صغيره من السكر.

ومقدار نصف ملعقة صغيره من البيكنج بودر.

مقدار رشه صغيرة من الملح.

خطوات تحضير عجينة القطايف: