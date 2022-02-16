نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي عجينة القطايف في البيت بمكونات بسيطة وزي الجاهزة في المخابز في المقال التالي
طريقة عمل القطايف في البيت، تعتبر القطايف من أشهر الحلويات الشرقية والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص وتشتهر في القطايف في شهر رمضان الكريم، لذلك تبحث الكثير من السيدات علي طريقة تحضير عجينة القطايف داخل المنزل بطريقة آمنه وصحية، لذلك سوف نتعرف سوياً من خلال هذا المقال القادم على طريقة تحضير القطايف داخل المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة داخل مطبخك.
طريقة عمل القطايف في البيت
تعد القطايف من أشهي وألذ الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير وخاصة في شهر رمضان المبارك ولتحضير عجينة القطايف يجب إتباع هذه الخطوات التي من خلالها يمكنك الحصول على عجينه هشة وناجحة، لعمل عجينة القطايف ويمكن عمل القطايف سادة أو بالحشوة وتقدم أيضا بالقشطة أو النوتيلا لذلك يجب إتباع هذه الخطوات التالية:
طريقة تحضير عجينة القطايف:
المكونات:
- كوبان من الدقيق المنخول.
- مقدار كوبان من الماء الدافئ للعجن.
- ومقدار معلقة صغيره من الخميرة الفورية.
- مقدار معلقة صغيره من السكر.
- ومقدار نصف ملعقة صغيره من البيكنج بودر.
- مقدار رشه صغيرة من الملح.
خطوات تحضير عجينة القطايف:
- لعمل الخميرة نضع مقدار الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة من السكر وتترك جانباً. حتى تتفاعل وتختمر ثم نحضر إناء كبير ونضع به كافة المكونات الجافة وتقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف خليط الخميرة فوق المكونات الجافة وتقلب جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب اليدوي حتى لا يتكون تكتلات بعجينة. القطايف ويصبح لدينا خليط سائل وذات قوام متماسك ويترك الخليط مكان دافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تختمر.
- وثم نقوم بتقليب العجينة مرة أخري حتى نخرج الهواء من العجينة ثم نقوم بإحضار طاسه غير قابله للالتصاق ثم نضعها على نار متوسطة ثم تصب العجينة على هيئة دوائر وذلك باستعمال كوب أو مغرفة غويطه ويمكن التحكم بحجم القطايف حسب الرغبة.
- ثم نترك القطايف على النار حتى نري فقاعات على وجه القطايف ثم تختفي وبعد الانتهاء من كل الكميه نرفع القطايف من على النار ونضعها على فوطة نظيفة وتترك حتى تبرد تماماً.
- ثم نقوم بحشو وحدات القطايف والحشو حسب الرغبة ثم تقلي القطايف داخل زيت غزير حتى تأخذ اللون الذهبي وتخرج القطايف من الزيت ونضعها في الشربات التي تم تحضيره سابقاً.
- كما يمكن أيضا تحضير القطايف بالحشو الحلو والحادق مثل حشوه البسطرمة وكذلك حشوه الجبن فقط ويمكن حشوها باللحم المفروم وتقدم القطايف وبالهنا.
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