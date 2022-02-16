بتتبيلة سرية طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم وريحة خطيرة بطريقة اشهر المحلات

يقبل العديد من الناس على تناول الوجبات السريعة لأنها خفيفة وأنها تعمل على إشباع المعدة بشكل سريع وتختلف المأكولات والوجبات السريعة عن بعضها مثل الشاورما أو البرجر أو الحواوشي وغيرها من المأكولات الأخرى التي يقبل على تناولها العديد من الصغار، حيث تعتبر المأكولات السريعة من أكثر المأكولات التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض نظرا لأنها أكثر عرضة للهواء المحمل بالتلوث لذلك علينا أن نتجنب تناولها حتى لانصاب بالعديد من الميكروبات التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا أن نتجنب شراء هذه المأكولات من المحلات والمطاعم الخارجية حتى نتمكن من الحفاظ على صحتنا وصحة أبنائنا، ونجد أن العديد من الأطفال يقبلون على تناول الحواوشي خاصة الحواوشي الإسكندراني لأنه يبدو بطعم مختلف وذو نكهة رائعة و رائحة جذابة تعمل على جذب العديد من الأطفال لتناوله، ويعتقد الكثير من السيدات أن لا يمكنهم عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل لانه يتطلب مكونات وطريقة تحضير الخاصة مكلفه جدا، على الرغم من اننا يمكننا عمل الحواوشي الإسكندراني في المنزل بأبسط المكونات وأبسط طريقة التحضير وفي النهاية سوف تحصلين على نفس الطعم الذي تقومين بشرائه من المحلات الخارجية والمطاعم التي تعمل على تقديمه بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

المكونات

كيلو واحد فقط من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان فقط من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الابيض.

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقه واحده صغيره من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة التحضير