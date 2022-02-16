نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح الغربية الناعمة اعملي الغريبة الدايبة دوب بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم هش وخفيف في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن طريقة خاصة لعمل الغريبة في المنزل لعملها بأشهى وألذ طعم مثل شرائها من محلات المخبوزات، حيث تعتبر الغريبة من ألذ المخبوزات وأخفها في الطعم وتختلف عن باقي المخبوزات الأخرى في أن الغريبة ذات طعم خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة، حيث يمكننا تناول الغريبة في العديد من الاوقات المختلفة على مدار اليوم حيث يمكننا تناوله وجبات أساسيه في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب وكذلك يوجد البعض الآخر من الناس يقومون بتناول الغريبة في وجبات العشاء والبعض الآخر من الناس يقومون بتناول الغريبة بعد وجبات الغذاء كنوع من أنواع الحلويات، وتوجد هناك العديد من الطرق لعمل الغريبة ودائما ملاحظ أن عندما يرغبون الناس بتناول الغريبة يقومون بشرائها من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا.
طريقة عمل الغريبة الناعمة
المكونات
- كوب واحد ونصف فقط من الدقيق الأبيض.
- كوبان إثنان ونصف فقط من السمنة.
- ملعقة واحدة فقط من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
ثلاث حبات من البيض.
- كوبان إثنان من السكر الناعم.
- كوب واحد إلا ربع من الحليب السائل.
طريقة تحضير الغريبة الناعمة
- قومي بتحضير وعاء كبير صالح للعجن وضعي به البيض مع السكر مع السمنة وقومي بخفق جميع هذه المكونات مع بعضها حتى تتمكني من الحصول على قوام جيد.
- بعد ذلك أحضري الدقيق وقومي بوضعه في هذا الوعاء وضيفي إليه البيكنح بودر مع الفانيليا مع الحليب وقومي بعجم جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك قومي بتشكيل عجينة الغريبة على شكل دائري وضعي فوقه قطعة من الفول السوداني على حسب رغبتك.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية وضعي عليها الغريبة التي قومتي بتشكيلها وقومي بإدخالها في الفرن وأتركيها في الفرن حتى تنضج.
- بعد نضج صينية الغريبة قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد بعد ذلك عليكي بتناولها بأشهى وألذ طعم مع أي مشروبات أخرى تفضلين تناولها.
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