سر نجاح الغربية الناعمة اعملي الغريبة الدايبة دوب بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم هش وخفيف

تبحث العديد من السيدات عن طريقة خاصة لعمل الغريبة في المنزل لعملها بأشهى وألذ طعم مثل شرائها من محلات المخبوزات، حيث تعتبر الغريبة من ألذ المخبوزات وأخفها في الطعم وتختلف عن باقي المخبوزات الأخرى في أن الغريبة ذات طعم خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة، حيث يمكننا تناول الغريبة في العديد من الاوقات المختلفة على مدار اليوم حيث يمكننا تناوله وجبات أساسيه في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب وكذلك يوجد البعض الآخر من الناس يقومون بتناول الغريبة في وجبات العشاء والبعض الآخر من الناس يقومون بتناول الغريبة بعد وجبات الغذاء كنوع من أنواع الحلويات، وتوجد هناك العديد من الطرق لعمل الغريبة ودائما ملاحظ أن عندما يرغبون الناس بتناول الغريبة يقومون بشرائها من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأغلى الأسعار وبكميات قليلة جدا.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

المكونات

كوب واحد ونصف فقط من الدقيق الأبيض.

كوبان إثنان ونصف فقط من السمنة.

ملعقة واحدة فقط من البيكنج بودر.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث حبات من البيض. كوبان إثنان من السكر الناعم.

كوب واحد إلا ربع من الحليب السائل.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة