حضري الباذنجان المخلل بالخلطة السرية في المنزل بكل سهولة

يعتبر الباذنجان المخلل ، من المقبلات الشهية واللذيذة والتي يعشقها الكبار كثيراً، كما أنه يقدم بجانب الكثير من الأطباق المختلفة من الطعام، ويوجد هناك أنواع كثيرة من المخللات يمكنك تناولها، مثل الجزر والزيتون وغيرهما من الخضروات، كما أنه يحظى بإقبال كبير من الجميع، لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ويعتبر من المخللات المصرية المشهورة لفتح الشهية، ولا تخلو أي مائدة منه ومكوناته سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويعد من أشهي المقبلات الشعبية التي يمكن تناولها بجانب الطعام، ويتميز بطعمه الشهي والرائع، ويحتوي علي قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الباذنجان المخلل

سوف نقدم لكم من هنا مقادير عمل هذا النوع من المخللات اللذيذة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من باذنجان العروس.

نصف كوب من الخل الأبيض.

رأس ثوم مقشر ومفروم.

نصف كوب عصير لليمون.

2 معلقة كبيرة من الملح.

ربع كيلو فلفل أخضر حار.

معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير مخلل الباذنجان اللذيذ في المنزل بالخلطة السرية وهي كالتالي:-

قومي بغسل الباذنجان جيداً واقطعي الرأس من أعلي بالكامل، ثم اصنعي فاتحة بالطول باستخدام السكينة من أحد الجوانب. بعد ذلك احضري مقلاة بها زيت غزير وسخنيه علي النار، ثم أضيفي الباذنجان للقلي مع التقليب من جميع الجهات حتي يتحمر بشكل كامل. بعد دقائق ارفعي الباذنجان من الزيت، وصفية جيداً واتركيه حتي يبرد قليلاً. ثم حضري التتبيلة احضري الكبة الكهربائية أو الخلاط، وضعي به الفلفل الحار والثوم والخل الأبيض وعصير الليمون، والملح والكزبرة الجافة وفرمي جميع المكونات معاً. بعد كدة قومي بحشو وحدات الباذنجان بخلطة التتبيلة المحضرة، وبعد الانتهاء من الحشو وزعي المتبقي من الخلطة، علي سطح الباذنجان حتي يكون طعمه غنياً. ثم احفظيه في وعاء مناسب محكم الغلق، وضعيه في الثلاجة وتناوليه وقت الحاجة، إلي جانب مختلف الأصناف وبالهناء والشفاء.

فوائد الباذنجان للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض هذه الفوائد المهمة وهي كالتالي:

يعتبر مضاد للالتهابات.

يساعد في امتصاص الجسم للحديد.

يعمل علي تنظيم ضغط الدم.

يساعد في أنقاص الوزن.

يحمي الحمض النووي والخلايا.

تعزيز صحة القلب والشرايين.

يحمي من الإصابة بالسرطان.

غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

طريقة عمل سلطة الباذنجان

هيا بنا نتعرف علي طريقة تحضير هذه السلطة الشهية وهي كالاتي:-