طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد البشرة في المنزل بخطوات بسيطة سهلة

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة تمكنهم من صنع كريم كولاجين طبيعي في المنزل ليساعد على التقليل من التجاعيد التي تظهر في الوجه نتيجة العوامل الجوية مثل زيادة درجة الحرارة وشدة الجفاف وعدم ترطيب البشرة بشكل يومي كل هذا يساعد على ظهور التجاعيد في البشرة، لذلك بعض السيدات تبحث عن الكولاجين في الكريمات الطبية لمعالجة هذه الآثار التي تظهر في بشرتك، حيث يساعد الكولاجين على جعل بشرتك أكثر اشرقا وحيوية، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير كريم الكولاجين للتخلص من التجاعيد في أقل وقت بدلا من شراء المنتجات التي تحتوي عليه وقد تؤذي بشرتك بسبب وجود الكثير من المواد الكيميائية الضارة تابعوقراءة ما يلي لمعرفة المزيد من خطوات عمل الكولاجين الطبيعي عبر موقعنا الرائع قفني.

مكونات عمل كريم كولاجين في المنزل للبشرة

يمكنك سيدتي صنع كريم كولاجين طبيعي في منزلك بمكونات اقتصادية ولن يتكلف صنعه أموال كثيرة، ويمكنك أيضا صنعه والاحتفاظ به في برطمانات للعناية بشرتك في فترة طويلة، والمكونات هي:

كوب من الزبادي.

ملعقة طعام كبيرة من النشا.

معلقة ونصف طعام كبيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة طعام كبيرة من لبان الدكر.

طريقة تحضير كريم الكولاجين

نقدم إليكم طريقة عمل كريم الكولاجين في المنزل بخطوات سهلة، بالإضافة إلى كيفية وضعه علي البشرة، وهي كالتالي: