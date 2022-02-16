نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد البشرة في المنزل بخطوات بسيطة سهلة في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة تمكنهم من صنع كريم كولاجين طبيعي في المنزل ليساعد على التقليل من التجاعيد التي تظهر في الوجه نتيجة العوامل الجوية مثل زيادة درجة الحرارة وشدة الجفاف وعدم ترطيب البشرة بشكل يومي كل هذا يساعد على ظهور التجاعيد في البشرة، لذلك بعض السيدات تبحث عن الكولاجين في الكريمات الطبية لمعالجة هذه الآثار التي تظهر في بشرتك، حيث يساعد الكولاجين على جعل بشرتك أكثر اشرقا وحيوية، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير كريم الكولاجين للتخلص من التجاعيد في أقل وقت بدلا من شراء المنتجات التي تحتوي عليه وقد تؤذي بشرتك بسبب وجود الكثير من المواد الكيميائية الضارة تابعوقراءة ما يلي لمعرفة المزيد من خطوات عمل الكولاجين الطبيعي عبر موقعنا الرائع قفني.
مكونات عمل كريم كولاجين في المنزل للبشرة
يمكنك سيدتي صنع كريم كولاجين طبيعي في منزلك بمكونات اقتصادية ولن يتكلف صنعه أموال كثيرة، ويمكنك أيضا صنعه والاحتفاظ به في برطمانات للعناية بشرتك في فترة طويلة، والمكونات هي:
- كوب من الزبادي.
- ملعقة طعام كبيرة من النشا.
- معلقة ونصف طعام كبيرة من العسل الأبيض.
- نصف ملعقة طعام كبيرة من لبان الدكر.
طريقة تحضير كريم الكولاجين
نقدم إليكم طريقة عمل كريم الكولاجين في المنزل بخطوات سهلة، بالإضافة إلى كيفية وضعه علي البشرة، وهي كالتالي:
- قومي بوضع كوب من الزبادي مع معلقة من النشا ومعلقتين من العسل ونصف ملعقة من لبان الدكر واخلطيهم جيدا.
- وبعد وصولك إلى قوام الكريم ناعم وذو ملمس متماسك، قومي بوضعه في علبة خاصة بالكريمات.
- قومي بشطف بشرتك بشكل جيد، ثم جففيها من خلال قماشة قطنية، والان يمكنك وضع الكريم على بشرتك لمدة تصل إلى ساعة.
- وبعد الانتهاء من غسل الوجه عليك وضع مرطب البشرة الخاص بك.
- وبالرغم من أن تلك الوصفة الرائعة قد تعطي لك نتيجة جيدة مع مرور الأيام الا إنها أيضا أثبتت فاعليتها بشكل جيد بعد مدة ٦ شهور من المداومة عليها، لذلك لا تأملي سيدتي في الحصول على نتيجة فورية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ