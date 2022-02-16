ضعي الخلطة الهندية لمدة 7 أيام لتكثيف وتطويل الشعر لحد الركب شعرك هينمو بسرعة البرق

يعتبر الشعر زينة وجمال المرأة حيث يعطي الشعر إطلالة وجاذبية كبرى لدى جميع الفتيات والسيدات ويمنح الفتيات الثقة بالنفس، ونجد هناك العديد من الفتيات والسيدات يبحثون عن بعض الطرق التي تعمل على حل مشكلات الشعر العديدة حيث توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالشعر ومنها مشكلة تقصف الشعر وخشونته بالإضاقة إلى مشكلة التساقط التي تجعل الشعر يبدو بشكل غير مقبول، ويمنع هذا النوع من الشعر العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة من عمل العديد من التسريحات المختلفة بها التي تجعل مظهر الفتيات يبدون بشكل جميل ورائع وجذاب، وهناك العديد من الطرق والإستخدامات الشائعة التي تلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات وهي إستخدام المكواة والسيشوار وغيرها من الإستخدامات الأخرى التي تعمل على زيادة مشكلات الشعر وتجعله يبدو بشكل غير مرغوب لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام كل هذه الإستخدامات الضارة ويوجد هناك البعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام البروتين والكيرياتين اللذان يعملان على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير وقوي ولكنه يعمل علىإصابتنا بالعديد من الأمراض نتيجة إحتواء هذه المواد على مواد كيميائية التي تعمل على إصابة خلايا المخ بالعديد من السرطانات التي تسبب الموت.

خلطة تكثيف وتطويل الشعر

المكونات

ثلاث حبات من البيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير