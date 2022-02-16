اللازانيا بالصلصة البيضاء واللحمة المفرومة والجبنة الموزاريلا الطبق ده حبيب الملايين

تعد اللازانيا من المأكولات الشهية التي تتسم بالمذاق الشهي والمختلف كما أنها سهلة التحضير، فاللازانيا من المأكولات الغريبة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير اللازانيا في المنزل.

تحضير اللازانيا بحرفية المطاعم

يتم تحضير اللازانيا بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير اللازانيا.

مكونات اللازانيا

علبة من شرائح اللازانيا. أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ثلاثة فصوص من الثوم. أربعمائة جرام من اللحم المفروم. كأس من الطماطم المفرومة. رشة من الملح. خمسة عشر ورقة من أوراق الريحان المفروم. حليب كامل الدسم. نصف ملعقة من الفلفل. ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحين. ربع ملعقة من جوز الطيب. مائتان وخمسون جرام من جبنة البارميزان المبشورة. مائتان وخمسون جرام من الجبنة الموزاريلا. ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير الصلصة البيضاء

يتم تحضير الصلصة البيضاء التي تدخل في العديد من الوجبات ومن أشهرهم اللازانيا والمكرونة البشاميل من خلال اتباع الخطوات الآتية .

طريقة تحضير الصلصة البيضاء

الحصول على إناء ويتم وضع فيه الحليب ثم إضافة الطحين ثم يتم خلطهم مع بعضهم البعض. يتم رفع الإناء على النار المتوسطة ويتم خلط المقادير بشكل مستمر. القيام بإضافة الملح وجوزة الطيب إلى الإناء ويتم وضعهم جانبًا. القيام بإضافة الكريمة السائلة إلى الإناء ويتم خلط كافة المقادير مع بعضها البعض.

خطوات تحضير اللازانيا

يتم تحضير اللازانيا التي هى من أروع الأكلات ذات الطابع الغربي باتباع الخطوات الآتية.

طريقة تحضير اللازانيا