نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سريعة هتساعدك في تبييض الأسنان وهتبقي بيضة زي اللؤلؤ في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تبيض الأسنان وإزالة الاصفرار، الأسنان هي أهم العوامل التي تعطي الثقة بالنفس لجميع النساء والرجال ايضًا، وذلك لأنها هي أساس كل ابتسامه جميلة، وذلك إذا كانت بيضاء جميلة نظيفة، أما إذا كانت صفراء فهي بالفعل تسبب الكثير من الإزعاج والشكل الغير مرغوب فيه، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في تبيض الأسنان بشكل رائع وفعال، لذلك يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة تبيض الأسنان وإزالة الاصفرار

أهم الطرق الطبيعية التي تساعد في تبيض الآسنان وإزالة الاصفرار هناك الكثير من المواد الطبيعية التي تساعد بالفعل في إزالة اصفرار الأسنان، و تساعد في تبيض الآسنان بشكل ملحوظ ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام صودا الخبز

صودا الخبز يمكن أن تستخدم في تبييض الأسنان، وإزالة الطبقة الصفراء التي قد تتواجد على الأسنان، وطريقة استخدامها كالتالي:

استخدمي ملعقة من صودا الخبز، وقومي بوضعها على قطعة بسيطة من معجون الأسنان.

أضيفي هذا الخليط على فرشاة الأسنان الخاصة.

قومي بغسل الآسنان جيدًا بهذا الخليط جيدًا واتركيه على الأسنان لمدة خمس دقائق.

بعد الانتهاء قومي بشطف الفم جيدًا بالماء الفاتر.

كرري استخدام هذا الوصفة للأسنان بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة.

استخدام قشر البرتقال

استخدام قشر البرتقال يساعد في إزالة اصفرار الأسنان والتخلص من الخطوط التي قد تظهر عليها وتراكم الجير، وتبيض الاسنان بالشكل المطلوب وطريقة الاستخدام كالآتي:

احضري بعض قشور البرتقال الطازجة.

قومي بفرك الآسنان جيدًا بهذه القشور من الداخل والخارج فهي تحتوي على فيتامين سي والكالسيوم الذي يساعد في تبيض الآسنان، وتقويتها.

يفضل تكرار هذه الطريقة حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

استخدام الملح لتبيض الآسنان

الملح يساعد في إعادة بياض الأسنان وإعادة العناصر التي تفتقدها الآسنان، وإزالة البقع الصفراء إذا تم استخدامه من خلال الطريقة الآتية: