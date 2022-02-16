نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب كاكاو هتعملي أحلي برطمان نيوتلا في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة لازم تجربيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل النيوتلا بكوب كاكاو من أهم الطرق التي من الممكن أن تتبعيها لعمل أفضل نوع من أنواع النوتيلا البيتي والاقتصادية المميزة، والتي من خلالها سيكون من السهل تقديم وصفة النوتيلا للأطفال بحيث تكون وصفتها مغذية وخالية من تواجد أي مواد حافظة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل طريقة متميزة يكون من السهل اتباع خطواتها للحصول على أفضل نوع من أنواع النوتيلا البيتي المميزة، والتي تعد أفضل كثيرا من النوتيلا الجاهزة، وإليك أهم المكونات الأساسية في تلك الوصفة وأهم طريقة من الممكن أن تتبعينها للتحضير.

طريقة عمل النيوتلا بكوب كاكاو

الطريقة التي من الممكن بها عمل النيوتلا بكوب كاكاو من أكثر ما يمكن أن يتم من خلالها عمل أفضل الحشوات للسندويتشات من النوتيلا البيتي والتي لها كعم رائع ومن الممكن أن يتم عملها من مكونات مميزة ومتوفرة في كل منزل لعمل حشوة سندويتشات مغذية من الممكن أن يتم إعطائها للأطفال في المدارس، أو في الرحلات، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن نحضر من خلالها النوتيلا المنزلية.

مكونات لعمل النيوتلا بكوب كاكاو

من الممكن أن تقومي بعمل أفضل الأنواع من النوتيلا البيتي وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة جدا واقتصادي ولا تحتاجي فيها لأي مكونات غير متوفرة، ومن أهم المقادير لعمل أفضل نوع من أنواع النوتيلا ما يلي في النقاط القادمة:

كوب من الكاكاو.

ربع كوب من أي نوع زيت نباتي.

نكهة البندق.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

مكعب صغير من الزبد.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان من لبن البودرة.

طريقة التحضير لهذه الوصفة

إليك من خلال الآتي أهم الخطوات التي من الممكن أن تقومي من خلالها بالتحضير لأفضل وصفة من النوتيلا البيتي والخطوات على هذا النحو الآتي: