بملعقة نشا أعملي اقوي كريم أساس طبيعي في البيت عالي التغطية بدون اي مواد كيميائية

بملعقة نشا اعملي كريم اساس طبيعي ومغذي للشعر ومن الممكن أن يتم استعماله للتخلص نهائيا من أي تواجد لعيوب البشرة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم طريقة من الممكن أن يتم اتباعها للحصول السريع على أفضل تركيبة كريمية ناعمة من الممكن أن يتم تحضيرها وبمنتهى السهولة، وهذا ما يكون للتخلص من أي عيوب قد تكون ظاهرة على سطح الجلد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي لا بد وأن تكون موجودة لعمل خليط لكريم الأساس المنقي للبشرة، ومن خلال الآتي أيضا توضيح للخطوات التحضيرية البسيطة، والتي يكون من السهل عن طريقها عمل الخليط.

بملعقة نشا اعملي كريم اساس

بملعقة واحدة من مكون النشا من الممكن أن يتم عمل كريم اساس بمنتهى السهولة، وفي أقل وقت، ويكون فعال، وآمن في الاستعمال على البشرة، حيث تعد التركيبة الكريمية من النشا مع بقية المكونات الأخرى من الممكن أن نقوم بعملها بتوفير المكونات التي تيسر من الحصول على البشرة الناعمة والنقية والخالية تماما من أي تجاعيد.

مكونات خليط كريم الأساس الطبيعي بالنشا

بالإمكان استعمال مكون النشا للحصول على تركيبة مثالية من أفضل أنواع كريمات الأساس، ومن خلال الآتي توضيح للمكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل الخليط الناعم من كريم الأساس:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من ماء الورد.

القليل من أي نوع بودرة تلك.

ملعقة أي نوع من الكريمات المرطبة.

طريقة التحضير للوصفة

أسهل الطرق التي من الممكن أن تتبع لعمل أفضل نوع من أنواع كريمات الأساس الطبيعية ما يلي في النقاط القادمة: