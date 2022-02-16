وصفة القرنفل لتطويل وتنعيم الشعر بسرعة رهيبة وتكثيفه لينمو بغزارة، يعتبر نبات القرنفل بشكل خاص له فوائد عديدة للجسم، لذلك أصبح جزءًا من منتجات العناية بالشعر الخاصة التي تأتي كمادة أساسية في صناعتها، لاحتوائها على نسبة عالية من المعادن والعناصر المفيدة للجسم، بما في ذلك الحديد والكالسيوم كما أنه غني بالمنجنيز، مما يساعد في تطويل الشعر بسرعة كبيرة وفي هذا المقال نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تمكنك في الاستغناء عن استخدام الشامبو وحده، لأنها تمنح شعرك ما يحتاج إليه من حيوية ونضارة.

وصفة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ



يساعد ماء القرنفل على تطويل الشعر و زيادة كثافته وتحسين لونه بشكل طبيعي، وتتمثل الطريقة في الآتي:

المكونات

2 ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

1 كأس من الماء.

طريقة التحضير

ضعي كوب الماء في قدر صغير واتركيه حتى يغلي.

ثم يضاف القرنفل إلى الماء ويغلى لمدة 5 دقائق.

يتم ترك البرطمان يبرد طوال الليل.

صفي الماء ثم ضع المحلول في بخاخ.

بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم، يرش ماء القرنفل على الشعر (ليس من الضروري شطفه).

وصفة ماء القرنفل وورق الغار لتطويل وتنعيم الشعر



تستخدم أوراق الغار والقرنفل للتخلص من الشعر الجاف والتالف وتنعيم الشعر يبدو صحياً وأكثر حيوية، والطريقة هي:

مكونات وصفة تطويل الشعر



15 حبة من نبات القرنفل.

5 إلى 6 أوراق غار.

1 كوب مملوء بالماء.

طريقة التحضير

دعي الماء يغلي لفترة، ثم نضيف القرنفل إلى الماء المغلي ونتركه حتى يتحول لون الماء إلى اللون الأصفر الباهت.

نضيف أوراق الغار إلى الماء ونحركها لبعض الوقت.

ثم دع المكونات تغلي لبعض الوقت.

أطفئ النار واترك الماء يبرد، بعد ذلك صفي الماء من المكونات جيدًا.

ثم ضعه في وعاء يرش الماء على فروة الرأس وجذور الشعر، ويدلك جيداً.

اتركيه طوال الليل وفي اليوم التالي، اغسلي شعرك جيدًا.

فوائد القرنفل لتنعيم وتكثيف الشعر