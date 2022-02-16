باذنجان بالثوم بدون قلي في الزيت بطريقة سهلة وصحية وجديدة وبمذاق مميز

باذنجان بالثوم ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء أو الغداء، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة وصفة باذنجان بالخضار وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل باذنجان بالثوم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات باذنجان بالثوم

تتكون باذنجان بالثوم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة باذنجان كبيرة الحجم.

3 فصوص ثوم كبار مهروس.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

40 مل من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل باذنجان بالثوم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: