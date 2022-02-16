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عمر شويل - جدة أضفي هذه المكونات إلى الشامبو لتطويل وتكثيف شعرك بطريقة فعالة وسريعة جداً، فهذه المكونات سرف تجعل شعرك ينمو بغزارة دون توقف سوف نحتاج إلى الألوفيرا بالالوفيرا من أقوى المواد الفعالة لتطويل الشعر، وذلك لأنه يغذي بصيلة الشعر بمعدن الزنك والماغنسيوم كما نحتاج إلى الزنجبيل الطازج، فهو يحفز على نمو بصيلات الشعر بالإضافة إلى الخل الأبيض فهو يساعد على تقوية الشعر وتعزيز نموه.

أضفي هذه المكونات إلى الشامبو لتطويل شعرك

تتكون مكونات الوصفة الأولى من العناصر التالية :

قطعة من الألوفيرا.

شامبو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ قطعة الألوفيرا وقم بإزالة الأشواك منها ثم قسمها إلى 3 أجزاء وبعد ذلك أزل جانب من الأجزاء، وقم باستخراج لب الألوفيرا حيث أنه يرطب الشعر الخشن والجاف كما أنه يعالج تساقط الشعر ويزيد من قوته، كما أن له دور فعال في علاج التهاب فروة الرأس وإزالة القشرة منها، وبعد ذلك امزج لب الألوفيرا بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي للحصول على هلام الألوفيرا، ضع مقدار من الشامبو الخاص بك في قارورة فارغة ثم أضف جل الألوفيرا إلى قارورة الشامبو، ثم تخلط جيداً حتى يمتزج الجل مع الشامبو.

يمكنك استخدم هذا الشامبو لغسل شعرك أثناء الاستحمام ثم اتركيه لمدة 3 دقائق على شعرك، ثم اشطفيه بالماء وكرري إستخدام هذا الشامبو كلما قمت بالاستحمام والنتيجة مدهشة من الأسبوع الأول من الإستخدام، سيتوقف شعرك عن التساقط نهائياً و ينمو بسرعة فائقة.

وصفة علاج تساقط الشعر

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

شامبو.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

خذ قطعة الزنجبيل وقشرها ثم ابشرها باستخدام مبشرة ناعمة للحصول على مبشور الزنجبيل، بعد ذلك قم بتصفيته بإستخدام مصفاة لاستخراج عصير الزنجبيل الخالص، وضعه في وعاء ثم أضف إليه الخل الأبيض واخلط جيداً وبعدها ضع مقدار من الشامبو الخاص بك في قارورة فارغة، ثم أضف إليه خليط الزنجبيل والخل ويخلط جيداً حتى يمتزج الخليط مع الشامبو، اغسلي شعرك بهذا الشامبو السحري وسيجعل شعرك طويل وكثيف في وقت قصير جداً.