طريقة عمل اكلير بكريمة الكاستر و صوص الشيكولاته للشيف منال العالم

طريقة عمل الاكلير بكريمة الكاستر وصوص الشيكولاته من الحلويات الفرنسية قوامة هش جدا وناجح بالإضافة إلى الشكل الجميل والطعم الخفيف المشبع بكريمة الكاستر و صلصة الشوكولاته يمكن تخضيره مثل المحلات سوف نطالعكم على الوصفة بالتفصيل بخطوات بسيطة وسريعة طالما كانت المعجنات الإفطار هي الأفضل في الصباح خاصة في عطلات نهاية الأسبوع إليكم أسهل طريقة لعمل الاكلير بكريمة الكاستر وسر نحاجه تابعوا معنا مقالنا على موقع ثقفني الإخباري.

مكونات اكلير بكريمة الكاستر

مكونات العجينة:

عدد ثلاث حبات بيض.

مقدار كوب ماء.

ربع كوب زبده.

كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات كريمة الكاستر:

3 حبات كبيرة صفار بيض.

مقدار ربع كوب سكر ناعم.

2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا السائل.

رشه ملح صغيرة.

كوب حليب

مكونات صوص الشيكولاته:

شوكولاته نوتيلا أو شوكولاته مذابة في حمام مائي في المطبخ.

طريقة تحضير عجينة اكلير

نحصر قدر مناسب الحجم ونضع فيه الماء والزبدة ثم يرفع على نار متوسطة الحرارة لكي يغلي الماء وتذوب فيه الزبدة.

في وعاء واسع يتم نخل الدقيق والملح ثم يضاف على الماء المغلي بالزبدة في القدر.

نبدأ في التقليب بسرعة إلى أن تتكون لدينا عجينة ونستمر في التقليب لعدة دقائق اخرى إلى أن تجف العجينة و تتماسك جيدا وتصبح كتلة واحدة.

ثم نترك العجينة جانبا حتى تبرد جيدا ثم يضاف البيض واحده تلو الأخري مع التقليب الجيد.

احذري من وضع البيض على العجين وهو ساخن حتى لا يتكتل البيض.

نستمر في خلط البيض مع العجين على سرعة متوسطة إلى أن يختفي البيض تماما ثم يضاف إليه الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

نضع العجينة في كيس حلواني أو كيس التزيين ثم نضغط بخفه بأصابع اليد على الكيس حتى تخرج العجينة منه على شكل اصبع متوسط الحجم.

ندخل الاكلير الفرن ليخبز لمدة ثلث ساعة إلى أن يصبح لونه ذهبي.

طريقة تحضير كريمة الكاسترد

في كوب نضع صفار البيض والسكر والنشا والملح ثم نقلب المكونات بمضرب سلك يدوي صغير حتى تختلط بعضها و تتجانس جيدا. نحضر وعاء سميك القاعدة متوسط الحجم ونضع فيه الحليب ثم يرفع على نار متوسطه ونقلب حتى يسخن الحليب يبدأ بالغليان. نأخذ القليل من الحليب الساخن ونضعه على خليط البيض في الكوب ثم نقلب لتختلط المواد بعضها وتجانس. ثم يسكب كوب الحليب بالكاستر في القدر ويعاد القدر على النار ونواصل التقليب بملعقه خشبيه إلى أن يغلي خليط الكاسترد. استمري في تقليب الكاستر بالملعقة بسرعة جدا إلى أن تختفي الكتل ويصبح الكاستر ناعم و جاهز للاستعمال. و بعد نضيف الفانيليا إليه و يوضع الكاستر في طبق ويغطى بكيس نايلون.

الطريقة النهائية لتجهيز الاكلير: