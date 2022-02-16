سر طريقة عمل موس الشوكولاتة البيضاء والسوداء والفراولة اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة جربيها دلوقتي

طريقه عمل موس الشوكولاتة والفراولة، يعتبر موس الشوكولاتة والفراولة من أكثر الحلويات التي تتميز بطعم رائع وشهي ولا يحتاج الكثير من المكونات أو الخطوات عند تجهيزه في المنزل ويحب تناوله الكبار والصغار أيضا، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على طريقة عمل موس الشوكولاتة والفراولة دون الحاجة لشرائه من المحلات ودفع الكثير من الأموال وبالخطوات المطلوبة.

طريقة عمل موس الشوكولاتة والفراولة

المكونات

250 جرام شوكولاتة بيضاء

200 جرام كريمة خفق

250 جرام فراولة

50 جرام سكر

ثلاث ملاعق عصير ليمون

كوب فراولة للتزيين

300 جرام كريمة طبخ

طريقة تحضير موس الشوكولاتة والفراولة

يتم تجهيز وعاء متوسط ونضع فيه الكريمة مع الشوكولاتة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيدا ثم نقوم بإضافة كريمة الخفق مع الاستمرار في عملية التقليب جيدا. في الخطوه التالية نقوم بتقسيم الموس ثم يتم توزيعه في كاسات التقديم ويتم حفظه في الثلاجة. بعد ذلك نبدا بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه السكر والفراولة وكوب من الماء وتقلب المكونات مع بعضها وتترك على نار متوسطة حتى تصل الى مرحلة الغليان وبعد ذلك يتم تهدئة النار ويتم التقليب لمدة خمس دقائق أخرى ثم يتم رفعه من على النار. بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ويضرب جيدا حتى يصبح ناعم بعد ذلك يتم وضعه على الموس بالتساوي ثم يتم تقطيع الفراولة وتوزيعها جيدا ثم يتم تناوله باردا بالهناء والشفاء.

عمل موس الشوكولاتة السوداء بالطريقة السريعه

المكونات

2 حبة بيض

50 جرام سكر

100 جرام من الشوكولاتة السوداء

طريقة التحضير