نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل موس الشوكولاتة البيضاء والسوداء والفراولة اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة جربيها دلوقتي في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر طريقة عمل موس الشوكولاتة البيضاء والسوداء والفراولة اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة جربيها دلوقتي - ثقفني
طريقه عمل موس الشوكولاتة والفراولة، يعتبر موس الشوكولاتة والفراولة من أكثر الحلويات التي تتميز بطعم رائع وشهي ولا يحتاج الكثير من المكونات أو الخطوات عند تجهيزه في المنزل ويحب تناوله الكبار والصغار أيضا، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على طريقة عمل موس الشوكولاتة والفراولة دون الحاجة لشرائه من المحلات ودفع الكثير من الأموال وبالخطوات المطلوبة.
طريقة عمل موس الشوكولاتة والفراولة
المكونات
- 250 جرام شوكولاتة بيضاء
- 200 جرام كريمة خفق
- 250 جرام فراولة
- 50 جرام سكر
- ثلاث ملاعق عصير ليمون
- كوب فراولة للتزيين
- 300 جرام كريمة طبخ
طريقة تحضير موس الشوكولاتة والفراولة
- يتم تجهيز وعاء متوسط ونضع فيه الكريمة مع الشوكولاتة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيدا ثم نقوم بإضافة كريمة الخفق مع الاستمرار في عملية التقليب جيدا.
- في الخطوه التالية نقوم بتقسيم الموس ثم يتم توزيعه في كاسات التقديم ويتم حفظه في الثلاجة.
- بعد ذلك نبدا بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه السكر والفراولة وكوب من الماء وتقلب المكونات مع بعضها وتترك على نار متوسطة حتى تصل الى مرحلة الغليان وبعد ذلك يتم تهدئة النار ويتم التقليب لمدة خمس دقائق أخرى ثم يتم رفعه من على النار.
- بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ويضرب جيدا حتى يصبح ناعم بعد ذلك يتم وضعه على الموس بالتساوي ثم يتم تقطيع الفراولة وتوزيعها جيدا ثم يتم تناوله باردا بالهناء والشفاء.
عمل موس الشوكولاتة السوداء بالطريقة السريعه
المكونات
- 2 حبة بيض
- 50 جرام سكر
- 100 جرام من الشوكولاتة السوداء
طريقة التحضير
- نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه مكعبات الشوكولاتة ونقوم بإضافة ملعقتين من الماء وتقلب المكونات مع بعضها حتى تذوب الشوكولاته ويتم تحريكها بشكل دائم.
- بعد ذلك يتم رفعه من على النار ثم إضافة صفار البيض إلى الشيكولاته التي تم تذويبها بعد ذلك نقوم بوضع السكر تدريجيا ويتم تقليبه جيدا.
- بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط إلى الشوكولاتة مع التقليب ويتم وضع الشوكولاتة مع بياض البيض ثم يتم تقليب هذا الخليط ووضعه في ثلاثة أكواب متساوية وبعد أن يتجمد الموس يتم تناوله ويفضل تناوله بعد وضعه في الثلاجة لمدة 12 ساعة حتى يتجمد وبالهناء والشفاء.
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