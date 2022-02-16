نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير حلى الكريم كراميل بالبسكويت رائع ولذيذ في المقال التالي
تعتبر أكثر الحلويات التي يزداد الإقبال عليها في الآوان الأخيرة هي الحلى الباردة التي تزيد من متعة تناول الحلويات ومع كثرة وجود الحلويات في ذلك الوقت في المحلات والحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل تبحث الأمهات عن حلويات بسيطة وغير تقليدية لا تحتاج إلى وقت طويل في الإعداد وتبرز الحلي الباردة أحد أفضل خيارات الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة فهي لا تحتاج إلى وقت طويل إلى تحضيرها حيث يتم إعدادها بدون فرن أو طهي مثل معظم الحلويات الأخرى ويوجد أصناف كثيرة من الحلي الباردة ولكن يشتهر حلى كريم الكراميل بالبسكويت التي تعتبر من الأصناف المميزة الغير مكلفة ولأن كريم الكراميل محبب للجميع نقوم بتحضير حلويات مختلفة منه مثل حلى كريم الكراميل بالبسكويت وللتعرف على خطوات تحضير حلى كريم الكراميل يمكنك متابعة هذا المقال.
خطوات تحضير حلى كريم الكراميل بالبسكويت
مكونات التحضير:
- باكيت من كريم الكراميل.
- نصف كأس من الحليب.
- كأس من القشطة.
- عبوة من البسكويت السادة.
- نصف كأس من مسحوق الكاكاو.
- نصف كأس سكر ناعم.
- عبوة من الكريمة.
- نصف كأس من النسكافية.
طريقة التحضير:
- نحضر إناء واسع ويوضع فيه مقدار الحليب السائل بالإضافة إلى مزيج النسكافية ويتم التقليب باستخدام الملعقة حتى يذوب النسكافية تماماً.
- نقوم بتحضير محضر الخلاط الكهربائي ووضع فيه مكون القشطة والكريمة ويمكنك استخدام كريمة دريم ثم باقي المكونات تدريجياً بداية من مسحوق السكر والكاكاو وكريم الكراميل ونستمر بالخلط حتى نحصل على مزيج ناعم.
- نقوم بوضع حبات السكر في خليط النسكافية ثم نبدأ برص وحداته في صينية مناسبة بعد ذلك نقوم بتوزيع كريم الكراميل بكميات مناسبة.
- نقوم بوضع كمية من البسكويت في مزيج الحليب السائل ثم نقوم بنقلها إلى الصينية السابقة، ثم نقوم بإعادة الخطوات السابقة حتى نقوم بتحضير أكثر من طبق من طبقات الكريم كراميل.
- في النهاية نقوم بتزيين صينية الحلى بصوص الكراميل اللذيذ والبسكويت المطحون، بعد ذلك يتم ادخال صينية الحلى في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تصبح باردة وجاهزة للتقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ