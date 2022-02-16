10عادات خطيرة تدمر الكليتين دون علمك علعليك الانتباه لها

الكلى وتكون الحصوات وآلام الكلى، وما الذي يحدث لتصل الكلى لهذا الوضع، سنتناول في هذا المقال العادات الخاطئة المضرة بالكلى والتي يجب التوقف عنها، و معرفتها أيضا حتى إذا كنا معافين أصحاء،فمنها عادات اعتدنا على فعلها ونقوم بها دون إدراك بعواقب الاستمرار في هذه العادات.

عشرة عادات خاطئة تدمر الكلى عليك الانتباه لها