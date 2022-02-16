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عمر شويل - جدة 10عادات خطيرة تدمر الكليتين دون علمك علعليك الانتباه لها - ثقفني
الكلى وتكون الحصوات وآلام الكلى، وما الذي يحدث لتصل الكلى لهذا الوضع، سنتناول في هذا المقال العادات الخاطئة المضرة بالكلى والتي يجب التوقف عنها، و معرفتها أيضا حتى إذا كنا معافين أصحاء،فمنها عادات اعتدنا على فعلها ونقوم بها دون إدراك بعواقب الاستمرار في هذه العادات.
عشرة عادات خاطئة تدمر الكلى عليك الانتباه لها
- إضافة الكثير من الملح في الغداء، يعد الملح من أكثر المواد المؤثرة على الكلى، حيث يتكون من 40٪ صوديم و60٪ من الكلوريد، وهناك بعض أنواع الملح تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك وغالبا ما يضاف اليود إلي ملح الطعام، أضرار الملح وتأثيره على الكلى كبير جدا حيث يعمل على احتباس الماء، فقد لا تتمكن الكلى من تصفية الصوديوم الزائد في مجري الدم، مما يسبب أضرار بصحة القلب والأوعية الدموية أيضا.
- تناول الكثير من المواد السكرية يعمل على احتباس الماء أيضا في الجسم، حيث يؤدي ارتفاع نسبة السكريات إلى التأثير على النفرون داخل الكلى، مما يؤدي إلى تأثر الأعصاب مع مرور الوقت، بالإضافة إلى أن تصفية كميات كبيرة من الجلوكوز في الحسم يعد عبئا كبيرا علي الكليتين.
- استهلاك الكثير من البروتين الحيواني، حيث تقوم الكلي بدورها بمثابة مصفاة لتخليص الجسم من السموم الناتجة من عمليات الأيض، والتحكم بكمية السوائل في الجسم، ويعد استهكلاك الإنسان للبروتين الحيواني بكثرة يسبب ضغطا على الكلي ويهدد حياته أيضا.
- الحرمان من النوم يعمل على جفاف الجسم من السوائل، وبالتالي تراكم السموم والمواد الثقيلة في الدم مما يسبب إعاقة في همل الكليتين.
- اعتياد تناول القهوة يؤدي إلى نقص المعادن المهمة للجسم مثل الماغنسيوم والكالسيوم الزنك، كما يعمل الكافين على تثبيط عمل مادة الأدينوزين المسؤولة عن عودة المياه من الكلى إلى الجسم، كما يزيد شرب القهوة من إدرار البول مما يؤثر سلبا علي قيام الكلى بوظائفها.
- إساءة استخدام مسكنات الآلام وكثرة استخدامها، يعمل على زيادة إفراز مادة البروستاجلاندين ،التي تسبب تعرض الكلى إلى للالتهابات.
- شرب الكحول الذي يعتبر بمثابة سم في الجسم، يتسبب في ضرر مباشر على الكلي والكبد، حيث يعطل السير الطبيعي لوظائف الكلى، ويزيد من خطر الفشل الكلوي.
- نقص الفيتامينات والمعادن يسبب خلل في الجسم وبالتالي في وظائف الكلي.
- تأخير الذهاب إلى الحمام يؤدي إلى احتباس البول والسموم في الجسم مما يؤثر على وظائف الكلى.
- عدم شرب ما يكفي من الماء حيث أن الماء ينشط ويساعد الكليتين على تنظيف الجسم من السموم ويحسن من أدائها وسهولة القيام بوظائفها.
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