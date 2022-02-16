طريقة عمل فطائر الحليب التركية بنكهة قوية جداً ومميزة

فطيرة الحليب التركية من الوصفات التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، والتي تعتمد عليها ربات البيوت لتقديمها في وجبة الفطور أو العشاء أو كوجبة خفيفة في الأوقات المختلفة، وهي وصفة لذيذة وهشة القوام وفي نفس الوقت سهلة التحضير، ويمكن حشوها بأي حشو تفضلينه ويمكن تقديمها سادة، وأهم خطوة في إعداد فطيرة الحليب التركية العجينة التي يجب أن تكون مضبوطة تماماً وطرية وهشة، وفطار الحليب التركية من الوصفات التي تعتمد بشكل كبير على الدقيق والحليب والخميرة وبعض المكونات الأخرى، والتي تتواجد غالباً في المطبخ وهي غير مكلفة واقتصادية، وخلال هذا المقال نوافيكم طريقة عمل الحليب التركية.

فطائر الحليب التركية

تتميز فطائر الحليب التركية بطعمها الرائع للغاية، ونجد أن الوصفات التركية بكل أنواعها أصبحت هي الأكثر شهرة في العالم العربي كله، والمعجنات بشكل خاص هي الأكثر إقبالاً من الجميع، فهناك أكثر من مئة وصفة من المعجنات كلها تتميز بطعمها الخطير للغاية، وفطيرة الحليب التركية من بين تلك الوصفات والتي تتميز عن غيرها بنكهة قوية جداً ومميزة، والتي يمكن تقديمها في أي وجبة نظراً لخفتها على المعدة.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب زيت نباتي.

2 كأس لبن دافئ.

7 كأس دقيق.

جبنة أي نوع.

بقدونس.

للوجه:

صفار بيضة.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير: