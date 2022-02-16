نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو دقيق أعملي 3 كيلو كعب الغزال سادة وكعب الغزال بالعجوة طريقة الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعب الغزال من المخبوزات ذات مذاق لذيذ وشهي، تشتهر بها مصر ويمكن عملها في المنزل هو تباع عند أصحاب المخابز والخلفيات، وتعتبر من المخبوزات الشعبية والفارهة ايضاً فهى تناسب العديد من الطبقات، وتوجد منها بحشوات مختلفه مثل العجوه والملبن وايضا يمكن عملها بطريقة ساده وسوف نعرض خلال هذا المقال جميع طرق عمل كعب الغزال بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني

طريقة عمل كعب الغزال السادة

المكونات

● كيلو دقيق من منخول

● نصف كيلو من السمنة

● ملعقة كبيرة من السمسم

● ملعقة من الخميرة

● مع ملعقه صغيره من رائحة الكعك حسب الرغبة

● كوب من اللبن الدافئ

● الرش ملح صغيرة

● ملعقة كبيرة من السكر

طريقة تحضير كعب الغزال الساده

● ضعي الدقيق على السمسم وقلبيها جيدا

● ضعي مقدار السمن على الخليط وافركيه

● ضع عم العكس الخميرة مع السكر في مقدار اللبن ونضيف اليهم الرائحة وقلبيها

● ثم اسكوبي الخليط على الدقيق في وعاء وقومي بالعجن

● غطيه واتركية في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى يتخمر

● نحضر العجينة ثم افرديها وشكليه على شكل مستطيل

● احضري صينيه مدهونه بالزبده وروحي بها قطع العجينه

● ضعيها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يكون لونها ذهبي وتقدم بعد انت بوت يمكن تاخذي مع مع مشروب ساخن حسب الرغبة

طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة

المكونات

● نص كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر

● 200 غرام من الزبدة

● ملعقة كبيرة من السكر

● ملعقة كبيرة من الخميرة

● ملعقة صغيرة من الملح

● نصف كوب من اللبن

● نصف من الماء

طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة

● اخلطي الدقيق مع الخميرة والملح والسكر وقلبيه جيدا

● ضيفي مقدار المياه بالتدريج و استمري في العجن حتى تصبح متماسكة مع بوضع مقدار اللبن

● نغطى العجينه واتركيه لمده ساعتين حتى تتخمر

● افردي العجينة ثم افردي عليها العجوة

● أطوي العجينة على شكل حلزوني ثم قطعيها أشكال حسب رغبتك

● احضري صينية مدهونه بالزبدة، وضعي بها قطع العجينه

● ادخلي الصينية الفرن على درجه حراره 180 حتى يصبح لونها ذهبي

هو يمكن عمل كعب الغزال ايضا بالملبن بنفس الطريقه ولكن يتم استبدال العجوة بالملبن وتقطع وتوضع في الفرن.