طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة بمكونات اقتصادية مقرمشة ومتماسكة وبدون ما تشرب زيت

كفتة البطاطس السريعة من أكثر أنواع الكفتة اللذيذة جداً و الشهية التي تتميز بمذاق و طعم رائع، كما أنها من أكثر المقبلات المحببه و المفضلة عند الجميع و بالأخص الأطفال وهذا بسبب طعمها المميز و قرمشتها من الخارج، فهي من الوجبات الإقتصادية وهذا لأنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متوفرة في جميع المنازل، ولهذا تقوم الأمهات دائما تحضير كفتة البطاطس السريعة في العشاء و الغداء و سنقدم لكم اسرار تحضيرها وسر تماسكها و قوامها المقرمش بدون ما تشرب نقطة زيت.

مكونات كفتة البطاطس السريعة

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير ألذ وأطعم كفتة بطاطس سريعة، المكونات هي:

2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من النشا.

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الدقيق.

طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة