صحة

طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة بمكونات اقتصادية مقرمشة ومتماسكة وبدون ما تشرب زيت

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة بمكونات اقتصادية مقرمشة ومتماسكة وبدون ما تشرب زيت - ثقفني

كفتة البطاطس السريعة من أكثر أنواع الكفتة اللذيذة جداً و الشهية التي تتميز بمذاق و طعم رائع، كما أنها من أكثر المقبلات المحببه و المفضلة عند الجميع و بالأخص الأطفال وهذا بسبب طعمها المميز و قرمشتها من الخارج، فهي من الوجبات الإقتصادية وهذا لأنها تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متوفرة في جميع المنازل، ولهذا تقوم الأمهات دائما تحضير كفتة البطاطس السريعة في العشاء و الغداء و سنقدم لكم اسرار تحضيرها وسر تماسكها و قوامها المقرمش بدون ما تشرب نقطة زيت.

مكونات كفتة البطاطس السريعة

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير ألذ وأطعم كفتة بطاطس سريعة، المكونات هي:

  • 2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.
  • ملعقة كبيرة من النشا.
  • صفار بيضة.
  • 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
  • ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة.
  • 2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفروم.
  • ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • 2 فص من الثوم المهروس.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • كوب من الدقيق.

طريقة تحضير كفتة البطاطس السريعة

  • في البداية نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم.
  • بعد ذلك نقوم بوضع إناء على نار متوسطة ونملئ منتصفه بالماء.
  • نترك الماء حتى يتم غليان الماء، نضيف القليل من الملح و الفلفل الأسود.
  • ثم نقوم بوضع حبات البطاطس ونتركها على نار متوسطة حتى يتم سلق البطاطس تماماً.
  • نصفي البطاطس من الماء ونضعها في المصفاة حتى تصفى تماماً.
  • بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس جيداً بالهراسة او باستخدام شوكة حتى يصبح قوامها كريمي وناعم.
  • نضيف عليها الثوم المهروس ونخلطها مع البطاطس جيداً.
  • نتركها حتى تبرد و تهدأ قليلاً.
  • نضيف عليها صفار و ملعقة من النشا.
  • نقلب كافة هذه المكونات مع البطاطس جيداً.
  • ثم نضيف الملح والفلفل الأسود و البقدونس و الكزبرة.
  • نخلط المكونات مع بعضها حتى يمتزجا ويصبح قوام البطاطس متماسك.
  • يمكننا الآن احضار مكعبات من الجبنة الشيدر و حشوها كفتة البطاطس.
  • نبدأ الآن بتشكيل البطاطس نقوم تكوريها كور متساوية الحجم لكي تتماسك في التسوية.
  • بعد التشكيل نقوم بتقليب كفتة البطاطس في الدقيق، ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو في الفريز هذه الخطوة مهمة لكى تتماسك الكفتة.
  • نضع طاسة كبيرة على نار متوسطة و نضيف زيت غزير.
  • بعد ذلك نقوم بوضع كفتة البطاطس في الزيت بعد أن يسخن تماماً.
  • لا تحركي البطاطس إلا بعد أن تأخذ لون لكي لا تتكسر وتصبح متماسكة، بعد أن تأخذ اللون الذهبي المقرمش.
  • نخرجها على طبق به مناديل مطبخ، ثم نقدمها للطعام و بالصحة و الهنا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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