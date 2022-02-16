طريقة عمل بسبوسة التمر بطريقة سهلة وبسيطة مثل المحلات

البسبوسة هي حلوي شعبية ومعروفة في كل العالم العربي حيث جاءت تسميت البسبوسة من طريقة صنعها. والتي تعتمد على البس اي فرك مكونات البسبوسة بالسمن العربي لتأخذ نكهتها وطعمها. أصل البسبوسة من المطبخ العثماني ولكن العديد من الدول تقدم البسبوسة بحسب الذوق العام لمواطنيها فبسبوسة التمر ابتكار خليجي بحت. بسبب وجود التمر لديهم بوفرة لذلك سنقوم بتحضيرها من خلال هذا المقال بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحلات.

طريقة تحضير بسبوسة التمر

المكونات

كوب من التمر منزوع النواة.

بيضتان.

نصف كوب من السكر.

ثلاثة ارباع كوب سميد.

ربع كوب زيت نباتي.

علبة قشطة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

وضع ملعقة صغيرة فانيلا.

نصف كوب ماء.

لوز مقشر للتزيين.

طريقة التحضير

تقوم بوضع التمر والبيض والزيت والقشطة في الخلاط نخلطهم جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

نصب الخليط في وعاء عميق ونضيف السميد والمواد الرافعة ونحرك المكونات جميعها حتى تتجانس معا ونحصل على عجينة طرية.

نغطي العجينة بقطعة قماش نظيفة ونتركها لترتاح لمدة ساعة.

ندهن صينية الفرن بقليل من الزيت او الطحينة ثم نصب العجينة بها نسوي سطحها بالملعقة ونضع حبات اللوز بالترتيب الذي نرغب.

ندخلها فرنا مسخنا مسبقا بدرجة حرارة مئة وثمانين مئوية لمدة عشرين دقيقة حتى تنضج.

نترك بسبوسة التمر تبرد تماما ثم نسقي سطحها بالحليب المحلي وتقدم.

بسبوسة بقطع التمر

المكونات

اعداد كوب من السميد الخشن.

كوب سميد ناعم.

ربع كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

أربع ملاعق كبيرة من السمن.

كوب حليب.

اعداد كوب تمر لين.

كوب قطر للتزيين.

احضار كوب تمر مقطع الي انصاف.

طريقة التحضير