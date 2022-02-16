أسهل طريقة لعمل البليلة بلبن

طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل، تعد البليلة من مأكولات القمح اللذيذة التي يمكن عملها كحلوي أو بإضافة الي اللبن، فهي مأكول شتوي يقوم بعمله الكثير من الأمهات في فصل الشتاء لتناوله لأطفالها لكي يمد الجسم بالطاقة الدفئ، كما انه يمكن تناولها كوجبة عشا أو أفطار لأنها تعطي الإحساس بالشبع كوقت طويل، كما أنها تحتوي علي الكثير من الفوائد، وصحية أيضا لأصحاب الوزن الزائد، تساعد علي نزول الوزن، حيث انه لا تعرف الكثير من السيدات طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل بطريقة ناجحة وبطعم لذيذ، حيث ان طريقة عمل البليلة بلبن من أسهل الأطعمة التي يسهل عملها، لأنها لا تحتاج الكثير للوقت ولا للجهد ولا تحتاج الي الكثير من المكونات، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح افضل طريقة لعمل البليلة بلبن في المنزل بأسهل الخطوات، عليكم اتباع المقال لتتعرف علي مكونات طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل.

مقادير عمل البليلة بلبن

لا تطلب البليلة الي الكثير من المكونات، حيث يمكن عمل البليلة بلبن في للتقديم للضيافة، ويتم عملها في وقت قصير ولا تطلب الي مجهود، ويمكن تناولها وهيا ساخنه، وسوف نوضح لكم مكونات عمل البليلة بلبن في المنزل.

احضري كوبان كبيران من القمح أو كمية حسب الرغبة.

احضري نصف كوب من السكر.

احضري ثلاث أكواب من الحليب.

رشة من الفانيليا.

احضري حبة من المكسرات المشكلة.

طريقة تحضير البليلة بلبن في المنزل