نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البليلة بلبن في المقال التالي
طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل، تعد البليلة من مأكولات القمح اللذيذة التي يمكن عملها كحلوي أو بإضافة الي اللبن، فهي مأكول شتوي يقوم بعمله الكثير من الأمهات في فصل الشتاء لتناوله لأطفالها لكي يمد الجسم بالطاقة الدفئ، كما انه يمكن تناولها كوجبة عشا أو أفطار لأنها تعطي الإحساس بالشبع كوقت طويل، كما أنها تحتوي علي الكثير من الفوائد، وصحية أيضا لأصحاب الوزن الزائد، تساعد علي نزول الوزن، حيث انه لا تعرف الكثير من السيدات طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل بطريقة ناجحة وبطعم لذيذ، حيث ان طريقة عمل البليلة بلبن من أسهل الأطعمة التي يسهل عملها، لأنها لا تحتاج الكثير للوقت ولا للجهد ولا تحتاج الي الكثير من المكونات، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح افضل طريقة لعمل البليلة بلبن في المنزل بأسهل الخطوات، عليكم اتباع المقال لتتعرف علي مكونات طريقة عمل البليلة بلبن في المنزل.
مقادير عمل البليلة بلبن
لا تطلب البليلة الي الكثير من المكونات، حيث يمكن عمل البليلة بلبن في للتقديم للضيافة، ويتم عملها في وقت قصير ولا تطلب الي مجهود، ويمكن تناولها وهيا ساخنه، وسوف نوضح لكم مكونات عمل البليلة بلبن في المنزل.
- احضري كوبان كبيران من القمح أو كمية حسب الرغبة.
- احضري نصف كوب من السكر.
- احضري ثلاث أكواب من الحليب.
- رشة من الفانيليا.
- احضري حبة من المكسرات المشكلة.
طريقة تحضير البليلة بلبن في المنزل
- يتوجب ان تقومي بنقع القمح لمدة 24 ساعة حتي يتم تنظيف القمح جيداً
- بعدما يتم نقع القمح لمدة يوم تأكدي من غسلة جيداً ضعيه في كمية من الماء في اناء مناسب وارفعيه علي النار حتي يتم سلق القمح.
- اتركيها علي النار حتي يتم سويانها جيداً.
- نقوم بعد ذلك بتحضير ثلاث أكواب الحليب، ونقوم بوضعها في حلة علي النار ويضاف اليه السكر والفانيليا، والقرفة.
- نقوم بعد ذلك بإضافة البليلة علي الحليب ونتركه حتي يتم غليانها سويا ثم نقوم برفعها من النار.
- نقوم بوضع البليلة في أطباق مناسبة، ونحضر المكسرات المشكلة ونوزعه علي وجه الأطباق.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ