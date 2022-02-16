بسكويت الشاي اللذيذ المقرمش بمكونات سهلة وبسيطة مع سر المذاق المميز له

بسكويت الشاي اللذيذ المقرمش ، يعد بسكويت الشاي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها كافة ربات البيوت، لأنها أكلة سهلة وسريعة، ويمكن أن تؤدي مهام كثيرة، سواء بتناولها بمفردها أو مع أي من المشروبات الباردة أو الساخنة في الصباح بديلة لوجبة الإفطار أو في العشاء، وأيضًا يمكن تناولها بين الوجبات، وليس هذا فقط، فيعد بسكويت الشاي من أكثر المكونات التي يمكن استخدامها من الأفراد في عمل الأطباق المميزة من الحلوى السريعة من بينها كيكة البسكويت والتراميسو وغيرها من الحلويات البسيطة التي لا تحتاج إلى فرن، وتقوم دائمًا ربات البيوت بتحضيرها سريعًا لتقديمها لأفراد أسرتها.

بسكويت الشاي اللذيذ المقرمش

الكثير من الأفراد يبحثون عن طرق تحضير بسكويت الشاي، حيث أن الغالبية لا يرغبون في تناول الإفطار عند الاستيقاظ من النوم، بسبب تواجد أي أسباب سواء مرضية أو نفسية وأيضًا للتأخير في الكثير من الأحيان، ولذلك يفضلون أن تكون هناك أشياء بسيطة متواجدة في المنزل من بينها بسكويت الشاي أو الكيكة العادية الخفيفة، لتناول جزء منها قبل النزول إلى العمل أو الدراسة، وخاصة بسكويت الشاي الذي يتميز باحتواءه على نسبة كبيرة من الفيتامينات المفيدة للجسم.

مكونات بسكويت الشاي

يمكن تحضير بسكويت الشاي في المنزل باستخدام بعض المكونات السهلة والبسيطة، وذلك بدلًا من شراؤه من الخارج بأسعار باهظة، حيث يمكن تحضير كمية مناسبة منه وحفظها في البرطمانات المغلقة، ويحتاج ذلك إلى مكونات بسيطة وهي :

2 كوب من الدقيق المخصص للحلويات.

نصف كوب من عصير البرتقال الطازح.

معلقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير البسكويت المقرمش