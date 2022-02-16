نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب حكة واحمرار بين أصابع القدم وطريقة علاجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تعاني من حكة بين أصابع قدمك أو تشقق أو احمرار، فأنت غالبًا تعلني من قدم الرياضي إما بسبب ارتداء الجوارب والحذاء لمدة طويلة، أو نتيجة التعرض لعدوى في صالة رياضية

ما هو قدم الرياضي

قدم الرياضي هي التهابات فطرية تصيب القدم، ،حيث تتغذى هذه الفطريات في الغالب على البروتينات الموجودة في الجلد والتي تسمى الكيراتين والتي توجد في الطبقات العليا في الجلد.

وهذه العدوى تؤثر على 3-15 بالمائة من السكان كل عام، وهو أحد أكثر أنواع الالتهابات الفطرية شيوعًا عند البشر. ما يصل إلى 25 % من الأشخاص من المحتمل أن تظهر عليهم أعراض قدم الرياضي في مرحلة ما.

أين تظهر أعراض قدم الرياضي

أجزاء الجسم التي تظهر عليها أعراض قدم الرياضي غالبًا هي:

المسافات الموجودة بين أصابع القدم، وغالبًا ما تظهر الأعراض في الفجوة بين إصبع القدم الصغير وإصبع القدم الموجود بجانبه

تظهر الأعراض أيضًا عبر الجزء السفلي من القدم، بالإضافة إلى الكعب.

العلامات والأعراض الشائعة لقدم الرياضي

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لقدم الرياضي ما يلي:

الشعور بالحكة وحرقان حول أصابع القدم.

تشقق الجلد متشقق أو التقشر أو التمزق بين الأصابع

الجفاف الشديد للقدم

يمكن أن يتحول لون الجلد إلى الأبيض ، أو في بعض الأحيان يحدث احمرار حول أصابع القدم.

في الحالات الشديدة من قدم الرياضي ، قد يظهر الجلد باللون الأخضر بين أصابع القدم، كما يمكن أن يحدث تورم وسماكة الجلد والحرارة والألم في بعض الحالات.

أيضًا قد يزداد التورم سوءًا عندما تكون العدوى أعمق وأكثر شد،. أحيانًا تكون رائحة القدم كريهة.

أسباب قدم الرياضي

تسبب الفطريات الصغيرة التي تسمى الفطريات الجلدية الإصابة بقدم الرياضي، حيث تدخل الفطريات الجلدية الطبقة العليا من الجلد من خلال فتحات صغيرة أو شقوق.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الجلد المتقشر أو المقطوع أو المقشر أكثر عرضة للإصابة بجميع أنواع العدوى، ولا تشمل هذه الأنواع الفطرية فحسب ، بل تشمل أيضًا عدوى المكورات العنقودية أو غيرها من العدوى التي تسببها البكتيريا.

كما يمكن للفطريات المسببة لقدم الرياضي أن تنتقل مباشرة من شخص لآخر، وهذا الفطر يمكن أن يعيش على أشياء مثل أحواض السباحة أو المعدات الرياضية أو الجوارب أو الأحذية.

لذلك عند السير حافي في الصالة الرياضية أو أحواض السباحة قد تصاب بالعدوى.