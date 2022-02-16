طريقة عمل الأرز الكريمي بالحليب مثل المحلات بخطوات ومكونات بسيطة للغاية

الأرز الكريمي بالحليب ، من ألذ وأسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنه يتميز بمذاق رائع ولذيذ ومحبب لدى الجميع وبقوام كريمي رائع.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأرز الكريمي بالحليب.

مكونات الأرز الكريمي بالحليب.

تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة تماما ومكوناتها كالتالي:

لتر ونصف من الحليب.

ثلاث أكواب من المياه.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب إلا ربع من الأرز الأبيض المغسول.

ثلاث ملاعق كبار من الكريم شانتيه البودرة.

ملعقة كبيره ونصف من القشطة.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأرز الكريمي بالحليب بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل وطريقة تحضيره كالتالي: