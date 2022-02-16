نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأرز الكريمي بالحليب مثل المحلات بخطوات ومكونات بسيطة للغاية في المقال التالي
الأرز الكريمي بالحليب ، من ألذ وأسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنه يتميز بمذاق رائع ولذيذ ومحبب لدى الجميع وبقوام كريمي رائع.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأرز الكريمي بالحليب.
مكونات الأرز الكريمي بالحليب.
تتكون هذه الوصفة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة تماما ومكوناتها كالتالي:
- لتر ونصف من الحليب.
- ثلاث أكواب من المياه.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب إلا ربع من الأرز الأبيض المغسول.
- ثلاث ملاعق كبار من الكريم شانتيه البودرة.
- ملعقة كبيره ونصف من القشطة.
- ملعقة كبيرة ونصف من النشا.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأرز الكريمي بالحليب بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه الماء والأرز ونضعه على النار حتي ينضج الأرز.
- وبعدما ينضج الأرز نقوم بغلق النار، ثم نتركه لمدة ثلاث دقائق.
- ثم بعد ذلك نضيف إليه الحلب ونضعه على النار ونقلبه تقليب خفيف.
- بعد ذلك نضيف إليه السكر ونقلبه قليلا مع السكر.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة القشطة، ثم نتركه بعد ذلك حتى يغلى.
- وبعدما يغلي نقوم بخلط الكريم شانتيه البودرة والنشا مع بعض الماء ثم نضيفهم للأرز بالحليب.
- ونتركه يغلي على النار قليلا بعد وضع النشا والكريم شانتيه البودرة.
- ثم نقوم برفعه بعد ذلك من على النار ونصبه في أطباق ونضعه في الثلاجة حتي يبرد.
- ثم يكون الأرز الكريمي بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا تزيينه بالعديد من الصوصات المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل مثل صوص الكراميل أو صوص النوتيلا أو صوص الفانيليا.
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