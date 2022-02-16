بأسرار محلات الطورشي.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر الدقة بطعم احلي من الجاهز

طريقة عمل الباذنجان المخلل من أنواع المخللات اللذيذة التي يتم تقديمه بشكل دائم مع الأطباق الرئيسية، ويتم تحضيره بطريقة مختلفة عن باقي انواع المخللات لذلك فهو مميز وله شعبية كبيرة في الوطن العربي، ويتم تحضير مخلل الباذنجان بعدة طرق بسيطة نقدم لكم بعضها.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

المكونات

كيلو من الباذنجان الصغير الحجم.

سبعة فصوص من الثوم.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء.

ثلث كوب من الكزبرة المفروم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

نغسل الباذنجان جيداً ونزيل رأسه ونحدث قطع طولي رفيع في كل حبة.

نسخن الزيت ثم نقلي الباذنجان حتى ينضج تماماً ثم نرفعه على مناديل المطبخ.

نقشر الثوم ونضعه في محضرة الطعام ثم نضيف له الكزبرة والخل والليمون والماء وباقي البهارات ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نحضر علبة بلاستيكية نظيفة ثم نقوم بوضع القليل من الخليط السابق داخل حبات الباذنجان.

نضع حبات الباذنجان في العلبة ثم نغلقها ونضعها في الثلاجة ونتركه لمدة يوم كامل قبل تقديم الباذنجان.

أسرار عمل الباذنجان المخلل في المنزل

المكونات

2 كيلو من الباذنجان الأسود.

ثلث كوب من الثوم المفروم ناعم.

كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة ناعم.

خمس حبات من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كوب من صلصة الطماطم.

كوب من الخل الأبيض.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكمون.

خمسة لترات من الماء.

طريقة التحضير