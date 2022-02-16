في 3 دقائق أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات فقط بطعم أحلي من المحلات

دائما يكون هناك طعم مميز أثناء إعداد ‏بعض الاصناف المميزة ونلاحظ انه جميع هذه النكهات المميزة يتم الحصول عليها من خلال الأجبان المطبوخة لأن هناك الكثير من انواع الأجبان التي لها طعم لذيذ مختلفة وهناك العديد من المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد بعض أصناف الطعام و أبرز هذه الأجبان هي الجبن المطاطي الذي يتم إعداده باستخدام بعض المكونات الطبيعية رغم أنه جميع هذه الأجبان متشابهة ‏إلا أنه كل منها يتم اعدادها بطريقة مميزة ومختلفة عن باقي انواع الأجبان ذلك هناك العديد من انواع الأجبان التي يمكن الحصول عليها ولكن يمكن إعداد هذه الأجبان داخل المنزل باستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة لدينا وفيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن المطاطي والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الجبن واستخدامه مع كافة أصناف الطعام.

‏مكونات طريقة عمل الجبن المزريلا

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لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولكن تعتمد بشكل مباشر على طريقة مختلفة لابد من الالتزام بها حتى نحصل على هذا الجبن بشكل صحيح و نحتاج إلى بعض المكونات أيضا التي يجب أن تكون مقاديرها مضبوطة خلال هذه الفكرة سنتحدث عن المقادير التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الجبن سواء من الحليب الطبيعي أو من المكونات الأخرى:

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نحتاج الي لتر كامل من الحليب الطازج كامل الدسم.

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‏ نحتاج أيضا إلى ‏كوب تقريبا من الخل النباتي.

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‏ من المكونات التي نحتاج إليها أيضا هي ‫1\2‬

كوب من عصير الليمون.‬

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طريقة عمل الجبن المزريلا

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حتى نستطيع إعداد هذه الجبنة ‏باستخدام المكونات السابقة لابد أن نقوم باتباع الخطوات التالية:

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